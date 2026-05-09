Островът фантом: Мистерията на Бермеха и изчезналите 22 милиарда барела петрол

С ветът около нас се променя постоянно, но малко неща са по-обезпокоителни от идеята, че географски обект, фигурирал върху картите в продължение на 400 години, може просто да спре да съществува. Бермеха – остров, който уж се намира край бреговете на мексиканския полуостров Юкатан – остава мистерия, която обърква изследователи, политици и рибари. Островът с площ от 80 кв. км се появява за първи път на карти в началото на XVI век и за последно е отбелязан през 1941 г. Когато обаче учените тръгват да го търсят в края на XX век, те не откриват нищо друго освен открити води.

Доскоро се вярваше, че Бермеха се намира в Мексиканския залив, на около 200 км северозападно от бреговете на Юкатан и на 150 км от атола Скорпион. Точните му географски координати бяха посочени като 22° 33′ северна ширина и 91° 22′ западна дължина. Именно тук картографите поставят острова неизменно от шестнадесети век насам.

Картографски произход и наблюдения

Островът е споменат за първи път от Алонсо де Санта Крус в „Юкатан и прилежащите острови“ – списък на островите в региона, публикуван в Мадрид през 1539 г. Точното му местоположение е дадено в Espejo de navegantes (Севиля, ок. 1540 г.) от Алонсо де Чавес, който пише, че от разстояние малкият остров изглежда „русоват или червеникав“ – на испански bermeja. Самото име произлиза от испанската дума bermejo, означаваща червено-кафяв цвят. Картографите от XVI век, които поставят острова на картите, описват това червеникаво оцветяване и тъй като испанската дума за остров (isla) е от женски род, е използвано името Бермеха вместо мъжкия род bermejo.

Картографското изобразяване на остров Бермеха продължава през следващите няколкостотин години. Понякога името се изписва като Vermeja или островчето Vermejo. Остров Бермеха фигурира и на картата на Себастиан Кабот, отпечатана през 1544 г. в Антверпен. През целия XVII и по-голямата част от XVIII век образът на Бермеха остава непроменен. В пълно съгласие с древните карти, мексиканските картографи продължават да поставят острова на същия „адрес“ чак до XX век.

Изчезването и разследванията

През 1997 г. испански изследователски кораб се отправя да потвърди съществуването на острова, но не открива нито следа от него. Въпросът за загубата на Бермеха ангажира Националния автономен университет на Мексико (UNAM/НАУМ). През 2009 г. към предполагаемите координати е изпратен друг изследователски съд. Учените не успяват да открият острова или дори следи от него. Докладът на НАУМ гласи, че анализът на морското дъно на посочените координати показва, че там никога не е имало остров, тъй като липсват останки по дъното, които да подсказват противното.

Обясненията за очевидното му изчезване варират от погрешно наблюдение на ранните картографи, през изместване на морското дъно и покачване на морското равнище, до конспиративни теории. Някои хипотезират, че естествената ерозия е довела до изчезването на острова, докато по-циничните гласове директно обвиняват, че островът е бил умишлено унищожен. Френско-мексиканският картограф Мишел Антошив Колпа отбелязва, че от 1844 г. насам британските карти докладват за потъването на острова на около 60 разтега (110 метра) под повърхността.

Политически и икономически последици

Съществуването на острова би било критично разширение на морската граница на Мексико и би изиграло значителна роля в защитата на мексиканските интереси при сондажните споразумения със САЩ. Международното право позволява на държавите да претендират за 200 морски мили океан от своите територии – зона, известна като Изключителна икономическа зона (ИИЗ). В момента островите Алакранес са най-отдалечените суши на Мексико в залива. Ако Бермеха съществуваше, Мексико щеше да спечели около 15% повече територия в богата на петрол зона – територия, за която се вярва, че крие 22,5 милиарда барела нефт.

„Остров Бермеха се превърна в полемика, защото беше ключова зона за ИИЗ в Мексиканския залив“, обяснява географът и специалист по островите Израел Баксин Мартинес. „По това време имаше официални търсения, за да се види дали има някакъв остатък от този остров, защото разширяването на тази зона за Мексико би означавало изобилие от петрол“.

Договорът от 1978 г. беше установил равноотстояща точка между американските острови Дерниер и мексиканските Алакранес за определяне на морската граница – граница, която щеше да бъде преначертана, ако Бермеха беше открит.

Конспиративни теории и намесата на ЦРУ

При такова количество „черно злато“ на картата и сложните политически преговори за петрола, конспиративните теории за изчезването на острова изобилстват. Сред рибарските общности по крайбрежието на Юкатан често се говори, че островът е бил унищожен умишлено, за да се позволи на САЩ да „отхапят“ от Изключителната икономическа зона. Теорията гласи, че Бермеха е бил една от ключовите отправни точки за границата и американците са имали интерес той да не съществува, тъй като липсата му означава, че петролните и газовите полета попадат под юрисдикцията на САЩ, а не на Мексико.

Твърди се, че ЦРУ е унищожило острова – не наскоро, а още през 70-те години на миналия век, когато сателитните снимки от космоса започнали да показват само водна повърхност на мястото на Бермеха. Шепотът на хората проникна и в политическия дискурс: през ноември 2008 г. шестима сенатори от управляващата тогава Партия на националното действие (PAN) повдигнаха въпроса за Бермеха, изразявайки подозрения, че островът е изчезнал умишлено чрез американска намеса, за да се даде на САЩ по-голямо предимство в преговорите. „Това е конспиративна теория, разбира се“, казва Мартинес – но мистерията на Бермеха, островът, който бе на картите 400 години преди да изчезне безследно, остава жива.