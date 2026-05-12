Пари

Петролът продължава да поскъпва

Анализатори предупреждават за възможен ръст над 115 долара при ескалация на напрежението

12 май 2026, 08:59
Петролът продължава да поскъпва
Източник: iStock

Ц ените на петрола нараснаха с близо 1 на сто в азиатската търговия, след като преговорите за прекратяване на конфликта между САЩ, Израел и Иран останаха без ясен напредък, а опасенията за доставките на суров петрол се засилиха, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 86 цента, или 0,8 на сто, до 105,07 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 99 цента или 1 на сто до 99,06 долара за барел.

И двата основни бенчмарка отчетоха ръст от близо 2,8 на сто в понеделник.

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че примирието с Иран е „на животоподдържащи системи“, като посочи разногласия по няколко ключови въпроса, сред които прекратяването на военните действия, премахването на американската морска блокада, възобновяването на иранските петролни продажби и компенсациите за щети от войната.

Техеран също подчерта суверенитета си върху Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Ръководителят на енергийния екип на „Ди Би Ес Банк“ (DBS Bank) Сувро Саркар заяви, че оптимизмът за бързо постигане на мирно споразумение отслабва и при липса на договореност до края на май рискът от ново поскъпване на петрола остава висок.

Нарушенията в корабоплаването около Ормузкия проток накараха производители да ограничат износа си. Проучване на „Ройтерс“ показа в понеделник, че добивът на „Организацията на страните износителки на петрол“ (OPEC) през април е спаднал до най-ниското си равнище от над две десетилетия.

Главният пазарен анализатор на „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade) Тим Уотърър заяви, че реален пробив към мирно споразумение може да доведе до поевтиняване на Брент с между 8 и 12 долара за барел, докато нова ескалация или заплахи за блокада биха могли да върнат цените над 115 долара.

Главният изпълнителен директор на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) Амин Насър предупреди в понеделник, че смущенията в износа през Ормузкия проток могат да забавят възстановяването на стабилността на пазара до 2027 г., като засегнат около 100 милиона барела петрол седмично.

Петролът отново тръгна нагоре

На фона на опасенията за доставките анализатори, анкетирани от „Ройтерс“, очакват запасите от суров петрол в САЩ да са намалели с около 1,7 милиона барела през миналата седмица.

Енергийният стратег на „Макуори Груп“ (Macquarie Group) Уолт Чансълър заяви, че спадът идва на фона на продължаващо силно нетно морско търсене на износ на суров петрол и петролни продукти през следващите седмици.

Пазарните участници следят и планираната среща между Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин в сряда, след като Вашингтон наложи санкции срещу трима души и девет компании за улесняване на доставки на ирански петрол към Китай.

Източник: БТА, Спас Стамболски    
Цени на петрола Конфликт САЩ Иран Ормузки проток Доставки на петрол Суров петрол Брент ОПЕК Доналд Тръмп Мирно споразумение Санкции
Последвайте ни

По темата

Тежка катастрофа със загинал и пострадали на АМ „Хемус”

Тежка катастрофа със загинал и пострадали на АМ „Хемус”

Бури и порои удрят България, НИМХ предупреждава за наводнения

Бури и порои удрят България, НИМХ предупреждава за наводнения

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

Два случая на хантавирус в Украйна

Два случая на хантавирус в Украйна

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 1 ден
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 1 ден
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 1 ден
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо къщите на гръцките острови са сини и бели? Причините ще ви изненадат

Защо къщите на гръцките острови са сини и бели? Причините ще ви изненадат

Любопитно Преди 29 минути

Докато туристите се любуват на романтичните цветове на Санторини и Миконос, историята зад тях е свързана с оцеляване в жегата, пандемия от холера и държавни укази

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

България Преди 46 минути

От началото на конфликта в Персийския залив най-сериозно поскъпване е отчетено при дизела

Стрелба в Германия завърши фатално

Стрелба в Германия завърши фатално

Свят Преди 1 час

Нападателят е избягал с автомобил, тече мащабна полицейска операция

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

Свят Преди 1 час

Прокуратурата твърди, че е публикувала пропагандни материали в периода 2020–2022 г.

,

На разходка в пустинята: Дете откри рядко съкровище от римско време

Любопитно Преди 1 час

8-годишният Дор намерил 1700-годишната статуетка, докато търсел интересни неща за училище; археолозите предполагат, че ценният артефакт изобразява бог Юпитер

Приключи евакуацията на круизен кораб с огнище на хантавирус

Приключи евакуацията на круизен кораб с огнище на хантавирус

България Преди 1 час

Последните пътници са транспортирани безопасно до летища в Европа

<p>Коя е малката Швейцария?</p>

БезГранично: Люксембург - малката страна с голяма история и неподозирани съкровища

БезГранично Преди 1 час

Пътешествие из сърцето на Европа в рубриката "БезГранично"

Киев под руски обстрел след тридневното примирие

Киев под руски обстрел след тридневното примирие

Свят Преди 1 час

Властите съобщават за щети по жилищни сгради и инфраструктура в Киевска област

Иран предупреди: Готови сме да „преподадем урок” на всеки агресор

Иран предупреди: Готови сме да „преподадем урок” на всеки агресор

Свят Преди 1 час

„Лошата стратегия и лошите решения винаги водят до лоши резултати“, заяви председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф

Правната комисия в НС разглежда промените в Закона за съдебната власт

Правната комисия в НС разглежда промените в Закона за съдебната власт

България Преди 2 часа

"Прогресивна България" предлага изработването на нови правила за избор на ВСС

Какви мерки срещу високите цени готвят новите управляващи

Какви мерки срещу високите цени готвят новите управляващи

България Преди 2 часа

Според внесените текстове търговците няма да могат да повишават цените, освен ако поскъпването не е подкрепено с икономически аргументи

Обичате ли Ube кафе? Истината за популярната лилава напитка, която завладя кафенетата

Обичате ли Ube кафе? Истината за популярната лилава напитка, която завладя кафенетата

Свят Преди 2 часа

Една от най-новите и популярни тенденции е Ube кафето, напитка с характерен лилав цвят, която се появи в менюто на множество заведения през последната година

Забравете за добавките: 6 храни, които ще повишат нивата ви на желязо

Забравете за добавките: 6 храни, които ще повишат нивата ви на желязо

Любопитно Преди 2 часа

Дефицитът на желязо може лесно да се преодолее с помощта на продукти, намиращи се в хладилника

Паметник на Георги Бенковски

12 май: Кървавата пролет на Костина - краят на Хвърковатата чета

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всички участници ще се борят за победата на големия финал на “Като две капки вода”

Всички участници ще се борят за победата на големия финал на “Като две капки вода”

Любопитно Преди 2 часа

Впечатляваща имитация превърна Виктор в победител в полуфинала на Сезона-Слънце

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски

Муцунски: Северномакедонец е неточно и неуместно

Свят Преди 9 часа

Муцунски: В този контекст страната ни не е готова за конституционни промени

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

След онлайн измама: Аня Пенчева се реваншира с покана за театър

Edna.bg

Всички участници ще се борят за победата на големия финал на “Като две капки вода”

Edna.bg

ЦСКА иска на „Армията“ още в първия евромач!

Gong.bg

Венеция отплава за Серия А на гондоли (снимки)

Gong.bg

Тежка катастрофа на АМ „Хемус”, има загинал и 20 пострадали

Nova.bg

32 000 км, 4 континента, 11 години: Уникалната история на първата жена, обиколила света пеша (СНИМКИ)

Nova.bg