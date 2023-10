Цената на петрола расте заради конфликта в Близкия изток

Ц ената на петрола се покачи с около 1 на сто в петъчната азиатска търговия. Това се случва под натиска на опасенията, че конфликтът в Близкия изток може да се разрасне и да се стигне до нарушаване на доставките, предаде Ройтерс.

Фючърсите за сорта Брент от Северно море, който е референтен за европейския пазар, добавиха 77 цента или 0,8 на сто до 93,15 долара за барел.

Войната между "Хамас" и Израел може да засегне всички чрез доставките на газ

