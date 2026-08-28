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Мозъчен кръвоизлив след влакче на ужасите: Колко опасни са екстремните атракциони?

Проучванията показват, че тежките увреждания са редки, но определени атракциони и здравословни състояния могат да повишат риска

28 август 2026, 13:20
Влакче на ужасите
Влакче на ужасите   
Източник: БТА
  • X2 в Six Flags Magic Mountain е затворено след два тежки случая на мозъчни травми през юли, а разследване на CNN открива над дузина сигнали за сериозни травми, хоспитализации и смърт, свързани с атракциона през годините.
  • Сериозните травми при влакчетата по принцип са много редки спрямо стотиците милиони пътувания годишно, но силните ускорения и резките движения могат в редки случаи да причинят мозъчни кръвоизливи, съдови увреждания и други тежки последствия.
  • X2 представлява особен интерес за експертите заради въртящите се на 360° седалки, високата скорост и необичайните натоварвания; хора със сърдечни, неврологични, гръбначни или други здравословни проблеми могат да бъдат по-уязвими.

Лекар обясни кой не трябва да се вози на влакче на ужасите в увеселителния парк

Затварянето на влакчето X2 в увеселителния парк Six Flags Magic Mountain привлече ново внимание към рисковете, свързани с екстремните атракциони, след разследване на CNN, което свърза съоръжението с поредица от тежки травми, включително мозъчни кръвоизливи, спешни операции, трайни увреждания и смъртни случаи.

Макар че нараняванията, свързани с влакчета на ужасите, получават значително внимание, когато се случат, експертите и данните от индустрията като цяло показват, че сериозните инциденти са редки в сравнение със стотиците милиони пътувания, извършвани всяка година в увеселителните паркове в Съединените щати. X2 обаче отдавна се отличава от традиционните влакчета заради своя дизайн с „пето измерение“, който позволява на пътниците да се въртят независимо от релсовия път и ги подлага на уникално интензивно преживяване. Последните твърдения отново повдигнаха въпроса дали определени пътници могат да бъдат изложени на по-висок риск при екстремни атракциони и колко често се случват тежки травми като мозъчни увреждания при съвременните влакчета на ужасите.

Затварянето на X2 в Six Flags Magic Mountain последва два тежки инцидента с мозъчни травми, случили се в рамките на няколко дни през юли. Според разследването на CNN 40-годишната Памела Гилен от Хавай е загубила съзнание малко след като се качила на X2 по време на семейна ваканция и е била откарана по спешност в болница, където лекарите са диагностицирали тежък субдурален хематом и мозъчна компресия. Тя е претърпяла спешна мозъчна операция и е прекарала две седмици в кома, преди да започне продължително възстановяване, което включва и повторно обучение как да ходи и говори. По-късно през юли 25-годишната Наоми Грийр-Уилкинсън от Лос Анджелис се качила на същото влакче и загубила съзнание. Тя е била откарана в болница за спешна мозъчна операция и към момента на публикацията на CNN продължава да е в критично състояние и в кома.

Атракционът е затворен на 12 юли, докато регулаторните органи в Калифорния разследват случая. Междувременно увеселителният парк се защитава и по съдебни искове, в които се твърди, че X2 е причинил катастрофални мозъчни травми, включително смъртта на 22-годишен посетител, чието семейство твърди, че дизайнът на влакчето е бил опасно дефектен.

„Атракционът остава затворен към този момент“, заяви говорител на парка пред Newsweek.

  • Какво представлява влакчето X2 в Six Flags?

Извисяващо се над Six Flags Magic Mountain във Валенсия, Калифорния, X2 е едно от най-необичайните и интензивни влакчета на ужасите, създавани някога.

Първоначално открито през 2002 г. под името „X“, съоръжението е първото в света влакче на ужасите от „четвърто измерение“, което означава, че пътниците не само се движат по релсовия път, но и се въртят независимо от него в седалки, способни да се завъртат напред и назад по време на пътуването.

Стоманеното влакче достига максимална скорост от около 76 мили в час (около 122 км/ч) и има първо спускане от 215 фута (около 65 метра), като пътниците са обърнати надолу към земята, докато се спускат от най-високата точка на съоръжението.

Това, което отличава X2 от традиционните влакчета на ужасите, е системата със седалки, монтирани отстрани на релсовия път, която изнася пътниците от двете му страни, докато седалките се въртят на 360 градуса по цялото трасе. Six Flags описва преживяването като атракцион от „пето измерение“, включващ преобръщания, усуквания и спускания с главата напред, създадени така, че да предизвикват усещане за дезориентация.

След основен ремонт през 2008 г. влакчето е оборудвано с нови влакове и специални ефекти, включително аудиосистема на борда и огнени ефекти. Това допълнително затвърждава репутацията му като една от емблематичните атракции на парка и любимо място за търсачите на силни усещания.

YouTube каналът Theme Park Review, който има повече от 2 милиона абонати, направи ревю на атракциона при откриването му, като обърна внимание на седалките, високоговорителите, пиротехническите ефекти и церемонията по откриването.

  • Кога са станали травмите?

Последните инциденти, на които CNN обръща внимание, са от юли, когато две жени са получили тежки мозъчни травми след отделни пътувания с X2 в Six Flags Magic Mountain.

И двете са били откарани в болница в Южна Калифорния и са претърпели спешни операции заради мозъчни кръвоизливи, се посочва в разследването. Травмите отново насочиха вниманието към безопасността на влакчето и се случиха само дни преди атракционът да бъде затворен на 12 юли.

Случаите от юли обаче не са изолирани. Разследването на CNN установи повече от дузина сигнали за тежки травми и хоспитализации, свързани с X2 в продължение на почти две десетилетия. Сред тях са пътници, които твърдят, че са получили травматични мозъчни увреждания, трайни увреждания или са починали след пътуване с влакчето.

Сред случаите, които сега са предмет на съдебни дела, е този на Кристофър Хоули, 22-годишен възпитаник на Държавния университет в Сан Диего, който колабира след пътуване с X2 през юни 2022 г. и почина на следващия ден.

Семейството му е завело дело срещу Six Flags, като твърди, че дизайнът и експлоатацията на атракциона са допринесли за смъртоносните му травми. Други пътници също твърдят, че са получили субдурални хематоми и травматични мозъчни увреждания след силни сътресения или удари по време на пътуването.

  • Каква е вероятността от травми при влакчетата на ужасите?

Въпреки последните твърдения около X2, изследователите като цяло смятат, че сериозните травми при влакчетата на ужасите са редки.

Преглед на научната литература, публикуван през 2019 г. от Neurology Advisor, отбелязва, че приблизително 300 милиона души годишно се возят на влакчета на ужасите в Съединените щати, докато нивата на хоспитализации и смъртни случаи, свързани с атракциони в увеселителни паркове, остават сравнително ниски.

Изследователите установяват, че макар в медицинската литература да са документирани неврологични травми като субдурални хематоми, инсулти и вътречерепни кръвоизливи, те обикновено се срещат в отделни случаи, а не като широко разпространено явление.

За период от 20 години, от 1990 до 2010 г., средно 4423 деца годишно в САЩ са посещавали спешни отделения „за лечение на травми, причинени от атракциони в увеселителни паркове“, установява проучването. Средната възраст на пострадалите деца е била 8 години. Най-често травмите са засягали главата и шията, както и меките тъкани. В повечето случаи нараняванията са настъпвали, когато детето е паднало от, върху, в или срещу атракцион.

Според проучването процентът на хоспитализациите е значително по-нисък, 1,5 процента годишно, а регистрираните смъртни случаи са средно 4,5 годишно.

Няколко проучвания са изследвали дали силите, на които са подложени пътниците при пътуване с влакчета на ужасите, са достатъчни, за да причинят мозъчни травми. Проучване от 2017 г., публикувано в Journal of Neurotrauma, установява, че натоварването на мозъка по време на пътуване с влакче на ужасите е сравнимо с наблюдаваното при удари с глава при футболисти и остава под нивата, които обикновено се свързват със сътресение на мозъка.

Авторите заключават, че влакчетата на ужасите не изглежда да представляват непосредствен риск от остра мозъчна травма за повечето пътници, но отбелязват, че са необходими допълнителни изследвания, за да бъдат разбрани потенциалните ефекти върху уязвими хора.

Въпреки това някои експерти смятат, че атракционите, които подлагат пътниците на необичайно силни натоварвания, заслужават по-внимателно проучване.

Линдия Ву, професор по машинно инженерство в Университета на Британска Колумбия, която изследва влиянието на влакчетата на ужасите върху мозъка, заяви пред CNN, че травматичните мозъчни увреждания при такива атракциони обикновено се смятат за много малко вероятни, но съоръжения като X2 може да изискват допълнителни изследвания.

„Лично аз не смятам, че травмата на главата трябва да бъде очакван риск при пътуване с влакче на ужасите и няма причина един атракцион да не може да бъде проектиран правилно, така че да предотвратява подобни травми“, казва Ву в материала.

Коментарите ѝ идват на фона на нарастващите въпроси дали въртящите се седалки на X2 и бързото ускорение могат да допринасят за травми при малка част от пътниците.

  • Фактори, свързани с риска при влакчетата на ужасите

Повечето хора могат да се возят на влакчета на ужасите, без да получат сериозни здравословни проблеми, но лекарите и експертите по безопасността отдавна предупреждават, че някои съществуващи медицински състояния могат да увеличат риска от травми.

Увеселителните паркове редовно съветват хората със сърдечни заболявания, високо кръвно налягане, проблеми с врата или гърба, скорошни операции, бременност или анамнеза за гърчове да избягват атракциони с висока интензивност. Причината е, че бързото ускорение, резките промени в посоката и силните гравитационни натоварвания могат да поставят допълнително напрежение върху организма.

Изследователи са документирали и редки случаи на субдурални хематоми, инсулти, дисекации на артерии и други неврологични травми след пътуване с влакчета на ужасите, въпреки че подобни събития остават необичайни в сравнение със стотиците милиони пътници годишно.

Според експертите индивидуалните биологични особености също могат да играят роля. Проучването от 2017 г., публикувано в Journal of Neurotrauma, установява, че двама пътници на едно и също влакче са имали значително различни движения на главата и степени на деформация на мозъка, въпреки че са се возили в сходни позиции. Това подсказва, че някои хора може да са по-податливи на травми от други.

  • Други травми при влакчетата на ужасите

Според прегледа на Neurology Advisor неврологичните травми, свързвани с влакчетата на ужасите и описани в медицинската литература, са редки, но могат да бъдат тежки.

Сред документираните случаи са субдурални хематоми, кръвоизливи между мозъка и черепа, субарахноидални кръвоизливи, сътресения, дисекации на каротидните и гръбначните артерии, които понякога са водели до инсулти, както и дори инфаркт на гръбначния мозък при дете след пътуване с влакче на ужасите.

Прегледът отбелязва също, че при някои пациенти симптомите са се появявали часове или дори седмици след посещението в увеселителния парк, което може да затрудни установяването на връзката с атракциона.

Влакчетата на ужасите могат също да причинят временни болки във врата, болки в гърба, главоболие или мускулни болки, особено след пътувания, включващи бързо ускорение, резки завои и внезапни промени в посоката.

Експертите отбелязват, че повечето травми възникват без каквато и да е механична повреда на самия атракцион и често са леки. Същите сили обаче, които могат да причинят временен дискомфорт при здрави пътници, могат да представляват по-голям риск за хора със съществуващи медицински състояния или други скрити уязвимости.

Източник: Newsweek    
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