Шест месеца война с Иран - разказани чрез публикациите на Тръмп в социалните мрежи

Шестмесечният конфликт с Иран се превърна в хроника от 319 публикации на Доналд Тръмп в Truth Social. Посланията му проследяват ескалацията от заплахи и военни удари през блокада и преговори до многократни обявявания на победа и възобновяване на натиска.

Тръмп многократно обявяваше, че Иран е победен или близо до капитулация, но последваха нови удари, прекратявания на огъня и възстановяване на блокадата в Ормузкия проток. Сред най-категоричните му твърдения е това от 14 март, че САЩ са унищожили „100% от военния капацитет на Иран“.

До август конфликтът се измести все повече към икономически натиск, като Тръмп заплаши държави, които финансово подкрепят Иран, и продължи да използва блокадата като основен инструмент. Цялостната му публична реторика показва постоянно редуване на военни заплахи, дипломатически инициативи, примирия и нови санкционни мерки.

Тази седмица се навършват шест месеца, откакто Съединените щати и Израел започнаха съвместни удари по Иран.

През това време президентът на САЩ Доналд Тръмп е публикувал най-малко 319 публикации, в които споменава Иран, в Truth Social, неговата социална платформа. Това означава приблизително по една публикация на всеки 14 часа.

Прочетени последователно, тези публикации, известни в платформата като „truths“ („истини“), представляват хроника на това как една война е била обявена, водена, обявена за спечелена, превърната в преговори и след това подновена – всичко това с думите на самия президент.

„Ал Джазира“ анализира тези публикации.

Между 28 февруари и 25 август Тръмп е публикувал най-малко 4189 пъти в Truth Social, средно по 24 публикации на ден или по една на всеки час. Една от всеки 13 публикации споменава Иран – общо 319 публикации, или по една на всеки 14 часа.

Макар че е публикувал по всяко време на денонощието, най-често Тръмп е писал за Иран сутрин във Вашингтон, между 8 и 11 часа (13:00–16:00 GMT), което съответства на ранната вечер в Техеран.

Облакът от думи по-долу дава моментна снимка на най-често използваните термини. „Иран“ доминира с 510 споменавания, повече от три пъти над следващата дума. Но следващите две думи не са имената на иранските лидери или ядрената програма на страната: те са собственото му име и собствената му държава.

Тръмп се определя като „President Donald J Trump“ или „President DJT“ („президентът Доналд Дж. Тръмп“ или „президентът DJT“) 221 пъти, по-често, отколкото споменава Ормузкия проток, ядрените оръжия и Израел взети заедно.

Подписът му „Thank you for your attention to this matter“ („Благодаря ви за вниманието към този въпрос“) завършва една от всеки четири публикации.

Преди войната: „СКЛЮЧЕТЕ СДЕЛКА!“

В седмиците преди 28 февруари Иран е само периодична тема, като се появява в 17 публикации между 1 януари и 27 февруари, приблизително по една на всеки три дни.

Посланията съчетават твърдолинейни заплахи с транзакционна дипломация. Тръмп похвали иранското ръководство за отмяната на повече от 800 планирани екзекуции чрез обесване и изрази подкрепа за протестиращите срещу режима. Той също така заплаши с 25-процентни мита държавите, които търгуват с Иран, и многократно призова Техеран да преговаря, заявявайки: „СКЛЮЧЕТЕ СДЕЛКА!“

След това, на 28 януари, той обяви, че „масивна армада се насочва към Иран“.

През следващия месец посланията ескалираха заплахата от използване на сила, като няколко пъти беше спомената „Операция „Среднощен чук“, американската военна операция от юни 2025 г., насочена срещу ирански съоръжения за обогатяване на уран, които бяха сериозно повредени към края на 12-дневната война с Израел.

Източник: Screenshot/@realDonaldTrump/ Truth Social

28 февруари: „Основни бойни операции“

На 28 февруари в 1:35 часа източноамериканско време (06:35 GMT) Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви началото на операция „Епична ярост“ по заповед на президента на Съединените щати.

55 минути по-късно, в 07:30 GMT, президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува осемминутно видео в Truth Social, в което даде повече подробности за американските „основни бойни операции“ в Иран.

По-късно същата вечер Тръмп написа: „Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв“, имайки предвид върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който ръководеше страната от 1989 г.

През следващите две седмици Тръмп публикува още 40 пъти, настоявайки, че е бил прав да нареди ударите и изключвайки всяко споразумение, което не включва „БЕЗУСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ!“.

Ормузкият проток, който щеше да доминира през следващите пет месеца, не беше споменат до 10 март.

На 13 март Тръмп обяви, че CENTCOM е „напълно унищожил всяка ВОЕННА цел на перлата в короната на Иран, остров Харк“, като добави, че е решил да не унищожава петролната инфраструктура на острова „от съображения за благоприличие“.

​

14 март: „Вече сме унищожили 100% от военния капацитет на Иран“

Две седмици след началото на войната, на 14 март, Тръмп публикува: „Вече сме унищожили 100% от военния капацитет на Иран“.

През по-голямата част от остатъка на март и през април Тръмп описваше мащабите на разрушенията и поставяше срокове на Иран.

Той обяви удари по остров Харк, мостове и електроцентрали, постави 48-часови и 10-дневни ултиматуми за Ормузкия проток и многократно заявяваше, че военноморските сили, военновъздушните сили и ръководството на Иран са „изчезнали“.

Между заплахите той атакуваше НАТО, Франция, Обединеното кралство, демократите, които многократно нарича „Dumocrats“ („глупократи“), както и „фалшивите новини“ в медиите.

Тръмп: Печеля война, с много, нещата вървят изключително добре

7 април: „Цяла цивилизация ще умре тази нощ“

На 7 април Тръмп предупреди, че „цяла цивилизация ще умре тази нощ“, докато обявяваше „финален“ удар срещу Иран.

Такъв удар така и не последва.

Десет часа и 26 минути по-късно той заяви, че пакистанският премиер Шехбаз Шариф и фелдмаршал Асим Мунир са го помолили да се въздържи и че се е съгласил на двуседмично прекратяване на огъня при условие Иран да отвори отново Ормузкия проток.

Източник: Screenshot/@realDonaldTrump/ Truth Social

12 април: „БЛОКИРАНЕ на всички кораби“

Сутринта на 12 април Тръмп публикува статия, в която морската блокада беше представена като „козът, с който президентът разполага, ако Иран не отстъпи“.

Часове по-късно той обяви блокада, като написа: „Военноморските сили на Съединените щати, най-добрите в света, ще започнат процеса на БЛОКИРАНЕ на всички кораби, които се опитват да влязат или да излязат от Ормузкия проток.“

По-късно той нарече морската блокада „СТЕНА ОТ СТОМАНА“, a тя се превърна в единствения инструмент, от който той никога не се отказа в хода на преговорите.

Източник: Screenshot/@realDonaldTrump/ Truth Social

20 април: „Израел никога не ме е убеждавал да започна войната с Иран“

На 20 април Тръмп написа, че „Израел никога не ме е убеждавал да започна войната с Иран“.

При все това, за война, която двете държави започнаха съвместно, Израел почти отсъства от неговия разказ за конфликта, споменава се само 32 пъти, или в по-малко от една на всеки 10 публикации. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е назован само два пъти.

На следващия ден Пакистан поиска от Тръмп да удължи прекратяването на огъня. Той се съгласи, но запази блокадата. По думите му Иран губеше по 500 милиона долара дневно в резултат на блокадата.

Следващите три седмици бяха предимно период на изтощаване. Около 4 часа сутринта на 29 април Тръмп написа, че „Иран току-що ни информира, че е в състояние на колапс“ и иска протокът да бъде отворен, преди да публикува генерирано с изкуствен интелект изображение на самия себе си, държащ автоматична пушка.

Източник: Screenshot/@realDonaldTrump/ Truth Social

3 май: „Проект „Свобода“ започва в понеделник сутринта“

На 3 май Тръмп обяви „Проект „Свобода“, операция на американските военноморски сили за ескортиране на кораби от неучастващи в конфликта държави извън протока, преди да я преустанови три дни по-късно „по искане на Пакистан и други държави“.

Между май и юни войната се превърна в преговори, водени публично.

На 18 май Тръмп заяви, че е отменил планирана атака по искане на лидерите от Персийския залив. Пет дни по-късно той публикува от Овалния кабинет след разговор със същите лидери, както и с представители на Пакистан, Турция, Египет, Йордания и Бахрейн, по време на който се договаряше меморандум за разбирателство за мир. Израел не участваше в разговора. Тръмп заяви, че е разговарял с Нетаняху отделно.

През следващите четири седмици войната се водеше основно чрез блокадата, а не от въздуха, като на 29 май Тръмп изложи условията си, а по-късно започна да определя Иран като „ПРОПАДНАЛА ДЪРЖАВА“, която не е в състояние да финансира собствената си армия.

На 11 юни Тръмп обеща да удари Иран „МНОГО СИЛНО ТАЗИ НОЩ“, но няколко часа по-късно отмени удара.

Тръмп за Иран: Разбиваме ги от бой

14 юни: „Сделката с Ислямската република Иран вече е завършена“

На 14 юни Тръмп обяви, че споразумението е завършено, и призова корабите по света да запалят двигателите си.

Източник: Screenshot/@realDonaldTrump/ Truth Social

Същия ден той разкритикува израелски удар по Бейрут, заявявайки, че той „не е трябвало да се случва“.

Споразумението започна да се разпада почти веднага.

На 26 юни, между две публикации за това колко добри са рейтингите му на одобрение, Тръмп заяви, че Иран е изстрелял най-малко четири дрона срещу кораби в протока, като един от тях е ударил палубата на товарен кораб.

Два дни по-късно американски самолети нанесоха удари по ирански ракетни складове и крайбрежни радари „заради нарушаването на Споразумението за прекратяване на огъня, ОТНОВО!“.

Тръмп завърши публикацията си с думите: „Може да настъпи момент, в който вече няма да можем да бъдем разумни и ще бъдем принудени да завършим по военен път работата, която започнахме и изпълнихме много успешно. Ако това се случи, Ислямската република Иран вече няма да съществува! Президентът DJT“.

На 8 юли Тръмп публикува изображение на пожар в Чабахар, в югоизточен Иран, препубликувано от произраелски акаунт за разузнавателна информация с отворен източник, като заяви, че пожарът е бил „възмездие за вчерашното нападение на Иран срещу кораби“.

Източник: Screenshot/@realDonaldTrump/ Truth Social

10 юли: „ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ОГЪНЯ ПРИКЛЮЧИ!“

На 10 юли Тръмп написа, че прекратяването на огъня е „ПРИКЛЮЧИЛО“.

Три дни по-късно блокадата беше възстановена, по думите му: „възстановяваме ИРАНСКАТА БЛОКАДА“.

На 22 юли той постави правило: всеки път, когато Иран стреля по кораб в протока, Съединените щати ще унищожават „ЕДИН МОСТ ИЛИ ЕДНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА“.

На 2 август той отмени поредна планирана атака, този път по искане на Иран и неназовани регионални държави.

„Часовникът тиктака“: Тръмп обяви пълна блокада на Иран

10 август: „Доналд Тръмп спечели войната с Иран“

На 10 август Тръмп публикува линк към статия със заглавие „Доналд Тръмп спечели войната с Иран“.

През август войната се превърна в икономическа.

60-дневният меморандум за разбирателство изтече, без да бъде заменен с нов. Тръмп заяви, че ще обяви протока за „територия“ на САЩ, а на 19 август обяви „НАЙ-УНИЩОЖИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОПЕРАЦИЯ, ПРЕДПРИЕМАНА НЯКОГА СРЕЩУ КОЯТО И ДА Е ДЪРЖАВА“, като заплаши всяка страна, която предостави на Иран финансова помощ, позволяваща му да се задържи на повърхността.

Общо, в рамките на 32 478 думи, шест месеца война достигнаха до обществеността публикация след публикация с думите на самия президент.