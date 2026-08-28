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Ратклиф е посъветвал Москва да прекрати войната в Украйна

Изненадващата визита на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва е била за среща с шефа на ФСБ Александър Бортников. Ратклиф го е предупредил, че е най-добре Москва да сложи край на войнатa

28 август 2026, 13:19
Ратклиф е посъветвал Москва да прекрати войната в Украйна
Източник: gettyimages

Д иректорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пътувал до Москва, за да сподели с колегата си - директорът на руската разузнавателна служба СВР Александър Бортников, оценката на американското разузнаване за войната в Украйна. Ратклиф е посъветвал руснаците да сключат сделка за прекратяване на войната преди ситуацията на въоръжените им сили и икономическите проблеми да се влошат. Това съобщава "Ню Йорк Таймс”, като се позовава на свои източници, съобщи Deutsche Welle.

Предупреждение, че Москва трябва да сложи край на войната

Ратклиф поддържа комуникационен канал с Бортников - отделно от официалния, чрез който Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещат с руските власти. По информация на американския вестник Ратклиф не е отправял заплахи за потенциални последици за Русия, ако Владимир Путин не изпълни препоръката на САЩ да сложи край на войната. Анализатори на ЦРУ отдавна споделят съмнения, че руският държавен глава не получава акуратна информация за състоянието на военните действия от своите генерали. Източниците на "Ню Йорк Таймс” казват, че съществува очакването, че Путин може да приеме това предупреждение от ЦРУ по-сериозно предвид как е отправено - с лична среща, каквато не се е случвала от 2021 г.

Откакто Доналд Тръмп се върна в Белия дом, САЩ намалиха подкрепата си за Украйна. През по-голямата част от миналата година позицията на администрацията на Тръмп изглеждаше, че Украйна няма как да постигне военна победа срещу Русия. Сега обаче ситуацията на фронта се променя и Киев постига стратегически победи.

Личният разговор, който Ратклиф е провел с Бортников, е отразявал изказвания, които директорът на ЦРУ е правил и публично преди, пише "Ню Йорк Таймс”. Ратклиф заяви през миналия месец, че загубите на руските въоръжени сили са огромни и Москва не успява да напредва на фронта.

Ратклиф - по-неутрален посредник

Преди Ратклиф да се срещне с Бортников в Москва, той е разговарял с украинските си колеги, за да ги увери, че ще проучи руските позиции, но няма да прави отстъпки от името на Киев, пише американският вестник.

Европейските дипломати смятат, че може да има възможност за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна през предстоящите зимни месеци, като се има предвид до голяма степен буксуващата руска офанзива в Донбас, както и способността на Украйна да продължи да нанася тежки загуби на Русия чрез удари с дронове.

Някои от тези европейски длъжностни лица оказват натиск върху администрацията на Тръмп да включи представител на националната сигурност в групата от преговарящи, които настояват пред руснаците за сключване на мирно споразумение – някой, който би могъл да предаде същото категорично послание, което Ратклиф отправи тази седмица.

Украинците отдавна считат Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за прекалено близки до руснаците. Те възприемат Ратклиф като потенциално по-неутрален посредник.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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