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България ще купи седем противоминни кораба от Белгия и Нидерландия

Николай Киров Николай Киров

27 август 2026, 22:14
България ще купи седем противоминни кораба от Белгия и Нидерландия
Източник: iStock

Б ългария е одобрила покупката на седем кораба за противоминна борба от Белгия и Нидерландия, тъй като НАТО се стреми да укрепи способностите си за откриване и обезвреждане на морски мини и за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море, съобщиха местни медии.

Заедно с Румъния и Турция България се договори на срещата на върха на НАТО през юли да разшири съвместната оперативна група за обезвреждане на мини в Черно море, като включи и мисии за защита на критичната инфраструктура.

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Трите държави от НАТО, които споделят Черно море с Грузия, Русия и Украйна, създадоха групата за противоминна борба през 2024 г. в отговор на заплахата от плаващи мини след руската инвазия в Украйна през 2022 г., предаде „Ройтерс“.

Съгласно споразумение за продажба с Нидерландия, одобрено от българския парламент на 26 август, България ще получи три кораба, оборудвани за откриване и унищожаване на мини и подобни на мини обекти. Отделно споразумение за трансфер между Белгия, Нидерландия и България предвижда прехвърлянето на още четири кораба.

Нидерландия се е ангажирала да възстанови техническите способности и да увеличи оперативния капацитет на три от корабите, преди да прехвърли собствеността им. България ще плати за ремонта и възстановяването, така че и седемте кораба да отговарят на стандартите на НАТО за оперативна готовност.

„Тези кораби за противоминна борба са особено необходими. Разполагаме с три кораба от същия тип, а с тези седем ще допълним и допълнително ще подобрим способностите си“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, преди депутатите да одобрят сделката.

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„България е част от групата за противоминна борба, създадена заедно с нашите колеги от Турция и Румъния, и тя работи в отлична координация за разчистване на морските пространства на трите държави“, каза още Стоянов.

Меморандумът за разбирателство, свързан с придобиването, включва също обучение на екипажите, резервни части и допълнително оборудване.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Черно море НАТО Военни кораби
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