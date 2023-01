Британското правителство блокира шотландски закон за смяната на пола

Б ританското правителство блокира приет от шотландския регионален парламент закон, който улеснява юридическата промяна на пола за жителите на провинцията, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на официални източници.

Rishi Sunak and Scotland Secretary Alistair Jack poised to block the Scottish Government's contentious GRR bill. If they intervene next week, it will prevent the bill receiving royal assent. https://t.co/UzMu5Ud0U8

Британският министър по въпросите на Шотландия Алистър Джак заяви, че за първи път се възползва от правото си да наложи вето на шотландски закон. Този ход предизвика нов спор между централното правителство в Лондон и регионалния кабинет в Единбург.

Законът, приет миналия месец след ожесточени дебати, превърна Шотландия в първата британска провинция, подкрепила процедура на промяна на пола, базирана на самоопределянето, включително чрез премахване на необходимостта от медицинска диагноза на полова дисфория и намаляване на минималната възраст от 18 на 16 години.

Джак заяви, че се позовава на член 35 от Закона за Шотландия от 1998 г., който позволява на британското правителство да забрани влизането в сила на даден регионален законопроект, ако Лондон прецени, че той ще има неблагоприятно въздействие върху въпроси, по които националното правителство има последната дума.

"Не взех това решение лесно", подчерта британският министър в изявление, добавяйки, че законът би имал "значително въздействие" върху въпросите на равенството в цяла Великобритания. "Ето защо стигнах до заключението, че това е необходимият и правилен начин на действие", отбеляза той.

This is a full-frontal attack on our democratically elected Scottish Parliament and it's ability to make it's own decisions on devolved matters. @scotgov will defend the legislation & stand up for Scotland’s Parliament. If this Westminster veto succeeds, it will be first of many https://t.co/3WXrjyivvC