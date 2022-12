Бразилската полиция разследва опит за преврат

Б разилската полиция съобщи, че е извършила обиски в цялата страна и е арестувала най-малко двама души днес в рамките на разследвания за предполагаем опит за преврат по време на протестите от привърженици на изгубилия изборите крайнодесен президент Жаир Болсонаро, предаде Ройтерс.

Властите се опитват да се справят с малко, но предано малцинство от привърженици на Болсонаро, които отказват да признаят победата на президентските избори на левия президент Луиз Инасио Лула да Силва този месец.

Федералната полиция каза, че по нареждане на Върховния съд издирва хора и конфискува имущество в 8 бразилски щата съгласно 32 издадени съдебни заповеди. Източник от федералната полиция каза, че двама души са били арестувани, един в столицата Бразилия и един в Рио де Жанейро.

Patriots beg President Jair Bolsonaro to defend the country, democracy and freedom, subtracted by those who should watch over them. There are 53 days of demonstrations throughout Brazil! I could be arrested for this, but I'm going to shout to the whole world, Brazil was stolen! pic.twitter.com/5ubreUikFR