Брад Пит е "извън себе" си заради инцидента със сина си Пакс

А мериканският актьор Брад Пит е "разстроен" от инцидента, при който пострада 20-годишният му осиновен син Пакс, пише Daily Mail.

Според изданието актьорът не е успял да стигне до младежа в болницата, след като той се е блъснал в кола, карайки електрически велосипед. Съобщава се, че майка му, актрисата Анджелина Джоли, в момента е до Пакс в болницата. Лекарите подозират, че синът на актьорите има мозъчен кръвоизлив, отбелязва изданието.

Pax Jolie-Pitt’s electric bike crash was SO intense that the people who rushed over first thought he might have died right there on the spot 😱



All the scary details: https://t.co/MtDsmADurx pic.twitter.com/iwIarl5gIe