Ръка за ръка: Брад Пит се появи с новата си приятелката на Grand Prix (СНИМКИ)

Б рад Пит и приятелката му Инес де Рамон бяха забелязани да се държат за ръце, докато присъстваха на Grand Prix на Великобритания в неделя.

Снимки от състезанието във Формула 1 показват как носителят на "Оскар" води дизайнерката на бижута през тълпата, като се протяга назад, за да хване ръката ѝ.

60-годишният Пит носеше светло жълто яке с цип и панталон в тон с бяла тениска, шапка и авиаторски слънчеви очила.

Междувременно 34-годишната де Рамон излезе в къса бебешко синя рокля със златна огърлица и черни нюанси.

Появата на рядко срещаната двойка в състезанието, което пилотът на Mercedes Люис Хамилтън спечели, дойде два дни след като Формула 1 и Apple Original Films обявиха заглавието на предстоящия филм на Пит, „F1“.

В спортната драма актьорът играе Сони Хейс, измислен шофьор, който е принуден да се пенсионира след тежка катастрофа през 90-те години.

Режисьорът на „Top Gun: Maverick“ Джоузеф Косински ръководи „F1“, който включва още Дамсън Идрис, Хавиер Бардем, Кери Кондън и Тобиас Мензис.

Пит, Хамилтън и Джери Брукхаймър са сред продуцентите.

Филмът тръгва по кината на 27 юни 2025 г.

Пит и де Рамон бяха романтично свързани за първи път през ноември 2022 г., докато присъстваха заедно на концерт на Боно в Лос Анджелис, въпреки че според съобщенията дотогава са се срещали тайно от няколко месеца.

През февруари излязоха новини, че де Рамон наскоро се е преместила да живее при Пит и е „по-щастлива от всякога“.

Филмовата звезда беше женен за Анджелина Джоли, с която споделя шест деца: Мадокс, 22, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, и близнаците Нокс и Вивиен, 15.

Бившата двойка се раздели през септември 2016 г., но все още не е финализирала своя все по-неприятен развод.

Де Рамон от своя страна беше омъжена за звездата от "Дневниците на вампира" Пол Уесли.

