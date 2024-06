Брад Пит иска дете от Инес де Рамон

Б рад Пит обмисля да има дете от връзката си с Инес де Рамон, съобщи Mirror.

Холивудската звезда вече е баща на 6 деца от бившата си съпруга Анджелина Джоли, но е отчужден от децата си след горчивата им бракоразводна битка. Сега източници твърдят, че макар 60-годишният Брад да е съкрушен от ситуацията, той не изключва идеята да се ожени отново или да има още деца.

