Бомбата, убила руския блогър Татарски, е ранила 32 души

Б роят на хората, ранени при бомбения взрив, който вчера уби виден руски военен блогър в руския град Санкт Петербург, е нараснал от 25 на 32, съобщи руската агенция РИА Новости, предаде Ройтерс.

Breaking:



An explosion occurred in Sankt Petersburg in one of Prigozhin’s cafes. The name of the cafe is “Street Bar”.



It is said that military blogger Vladlen Tatarsky was having a speech. Tass reports that he died in the explosion.#SanktPetersburg #Russia pic.twitter.com/a69gBw5FoN