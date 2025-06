Разкриха тримата души, които могат да посещават Михаел Шумахер

Р азкрити са имената на тримата души, които имат право да посещават легендата на Формула 1 Михаел Шумахер.

Шумахер остава извън общественото полезрение, след като през 2013 г. получава тежка мозъчна травма по време на ски ваканция във Френските Алпи.

След инцидента, легендарният пилот прекарва няколко месеца в медикаментозно предизвикана кома и претърпява две хирургични интервенции. В момента той е под постоянна грижа на медицински екип и съпругата му Корина в дома им край Женевското езеро.

Revealed: The 'three people allowed to visit Michael Schumacher' - with F1 icon not seen in public since horror skiing accident in 2013 https://t.co/tneQZgh9RG