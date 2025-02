П резидентът Володимир Зеленски е готов да се оттегли от поста си, ако това означава „мир за Украйна".

Това стана ясно по време на срещата за Украйна в Киев днес. Разговорите за избори в Украйна се засилиха през последните месеци въпреки военното положение, което ги забранява. Зеленски, който беше избран през 2019 г. за пет години, бе атакуван от президента на САЩ Доналд Тръмп, който наскоро обвини украинския лидер, че не иска да провежда избори.

„Аз се фокусирам върху сигурността днес, а не след 20 години. Не планирам да бъда на власт в продължение на 10 години“, заяви Зеленски на форума.

Украйна многократно е заявявала, че няма да проведе избори, докато не приключи войната, в съответствие с военното положение, тъй като Русия постоянно бомбардира страната и окупира една пета от територията ѝ.

След като Тръмп активизира мирните преговори с Русия този месец, мнозина очакват изборите да последват скоро след като бъде договорено прекратяване на огъня. Тези ограничения не попречиха на Тръмп да повтори руските пропагандни тези и да обвини Зеленски, че е „диктатор“, припомня" Киев индипендънт".

Украински неправителствени организации заявиха, че организирането на избори по време на война е „невъзможно“, тъй като изборите трябва да бъдат предшествани от стабилно прекратяване на огъня, подкрепено от гаранции за сигурност и подходяща подготовка за изборния процес, включително възстановяване на съответната инфраструктура.

BBC: Are you ready to step down for peace?



Zelensky: I am ready to step down for peace



If no peace, I am happy to step down in exchange for NATO for Ukraine



I am focused on security for Ukraine here and today and not staying in power for decades pic.twitter.com/3SZfnsiUYz