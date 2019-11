Боинг 777 гори в небето (снимки)

В интернет се появи видеоклип на самолет Боинг 777 на „Филипин Еърлайнс“, който се запали след излитането си от Лос Анджелис.

Кадрите, публикувани от потребители на Туитър, показват как пламъци избухват от двигателя на летящ самолет.

VIDEO: Philippine Airlines #PR113 Los Angeles LAX to Manila (Boeing 777-300ER RP-C7775) declared 'Mayday' after departing Runway 25R at 1150PST (1950UTC) today due to starboard engine failure, with 'loud bangs' heard from the ground.



Source: ABCNews pic.twitter.com/3JOr1nUc4N