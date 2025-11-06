Бившият ментор на Макрон с остри критики: Най-лошият президент на Франция

Задържан за обира на века: Не знаех, че това е Лувърът

А лен Минк, влиятелен френски бизнесмен и политически съветник, който преди години подкрепяше Еманюел Макрон и го сравняваше с гениални наполеонови пълководци, днес го определя като "най-лошия президент", който страната е имала от основаването на Петата република през 1958 г.

В интервю за Politico Минк твърди, че нарцисизмът на Макрон е довел до прибързани политически решения, които "застрашават френските институции" и подсилват крайната десница преди президентските избори през 2027 г.

"Макрон оставя страната в много по-лошо състояние, отколкото когато пое властта. Ще остави политически пейзаж, който може би ще остане трайно нестабилен. Това е непростимо", казва Минк.

От възторжен поддръжник до остър критик

76-годишният Минк е съветвал множество френски лидери още от времето на Франсоа Митеран. Той беше сред първите влиятелни фигури, които застанаха зад Макрон преди победата му през 2017 г. и по време на първия му мандат, който Минк определя като "не лош".

С течение на времето обаче отношенията им се влошават. Според Минк президентът се е обкръжил с "изключително посредствен екип" и е допуснал поредица от стратегически грешки. Двамата прекъсват контактите си след решението на Макрон да свика предсрочни парламентарни избори през 2024 г.

Критиките на Минк са по-лични и по-остри от тези на бившите премиери Габриел Атал и Едуар Филип, които също се дистанцираха от президента по време на последната политическа криза във Франция.

"Макрон е в отрицание на реалността. Смачкан е от собствената си психология", казва Минк. Той описва президента като "комарджия", убеден, че винаги може да измисли "магически изход" от всяка криза.

Според него Макрон отказва да приеме, че самият той е "проблемът" и че трябва да се отдръпне от вътрешната политика и да се съсредоточи върху международните дела.

Политическо наследство и риск от победа на крайната десница

Макрон действително засили външнополитическата си активност, след като загуби парламентарното мнозинство през миналата година, но не желае да се откаже от контрол върху вътрешната политика. Това стана очевидно миналия месец, когато той отново назначи Себастиен Льокорню за премиер само дни след като последният подаде оставка.

Общественото недоволство от управлението расте. Според последно проучване рейтингът на Макрон се изравнява с този на Франсоа Оланд, двамата са най-непопулярните президенти на Франция за последните 50 години.

Минк предупреждава, че след разпускането на парламента през 2024 г. и настъпилия политически блокаж Макрон е допринесъл за "разпадане на политическия пейзаж". Той обвинява президента, че не подкрепя centristката си база и отказва да прави компромиси за формиране на коалиции.

По думите на Минк единствената политическа сила, която към момента има реални шансове да спечели изборите през 2027 г. и след това да осигури парламентарно мнозинство, е крайнодясното "Национално обединение" на Марин Льо Пен.

Идва ли краят на златното момче на Франция - Макрон?

"Това би било ужасяваща перспектива" и "позор" за Макрон, казва Минк.

Последно социологическо проучване на Elabe дава 34 процента подкрепа за Льо Пен, значително пред бившия премиер Едуар Филип (15,5 процента) и настоящия лидер на партията на Макрон Габриел Атал (12,5 процента).

Минк предупреждава, че французите не осъзнават опасността от евентуален преход към "нелиберална демокрация".

"Те си мислят: ако се провалят, просто ще ги сменим", казва той. Но дава пример с повторното избиране на Доналд Тръмп в САЩ и трудностите пред полския премиер Доналд Туск да възстанови върховенството на закона в страната: "Билетът обратно не е евтин."