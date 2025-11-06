Свят

Бившият ментор на Макрон с остри критики: Най-лошият президент на Франция

Ален Минк обвинява френския лидер в нарцисизъм и "отричане на реалността"

6 ноември 2025, 11:52
Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта
Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ
Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)
Тръмп реагира на победата на Мамдани в Ню Йорк
Хиляди на митинг в Белград в подкрепа на управляващите
Българин е тежко ранен при инцидент в Косово
Задържан за обира на века: Не знаех, че това е Лувърът
Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"

А лен Минк, влиятелен френски бизнесмен и политически съветник, който преди години подкрепяше Еманюел Макрон и го сравняваше с гениални наполеонови пълководци, днес го определя като "най-лошия президент", който страната е имала от основаването на Петата република през 1958 г.

В интервю за Politico Минк твърди, че нарцисизмът на Макрон е довел до прибързани политически решения, които "застрашават френските институции" и подсилват крайната десница преди президентските избори през 2027 г.

"Макрон оставя страната в много по-лошо състояние, отколкото когато пое властта. Ще остави политически пейзаж, който може би ще остане трайно нестабилен. Това е непростимо", казва Минк.

  • От възторжен поддръжник до остър критик

76-годишният Минк е съветвал множество френски лидери още от времето на Франсоа Митеран. Той беше сред първите влиятелни фигури, които застанаха зад Макрон преди победата му през 2017 г. и по време на първия му мандат, който Минк определя като "не лош".

С течение на времето обаче отношенията им се влошават. Според Минк президентът се е обкръжил с "изключително посредствен екип" и е допуснал поредица от стратегически грешки. Двамата прекъсват контактите си след решението на Макрон да свика предсрочни парламентарни избори през 2024 г.

Критиките на Минк са по-лични и по-остри от тези на бившите премиери Габриел Атал и Едуар Филип, които също се дистанцираха от президента по време на последната политическа криза във Франция.

"Макрон е в отрицание на реалността. Смачкан е от собствената си психология", казва Минк. Той описва президента като "комарджия", убеден, че винаги може да измисли "магически изход" от всяка криза.

Според него Макрон отказва да приеме, че самият той е "проблемът" и че трябва да се отдръпне от вътрешната политика и да се съсредоточи върху международните дела.

  • Политическо наследство и риск от победа на крайната десница

Макрон действително засили външнополитическата си активност, след като загуби парламентарното мнозинство през миналата година, но не желае да се откаже от контрол върху вътрешната политика. Това стана очевидно миналия месец, когато той отново назначи Себастиен Льокорню за премиер само дни след като последният подаде оставка.

Общественото недоволство от управлението расте. Според последно проучване рейтингът на Макрон се изравнява с този на Франсоа Оланд, двамата са най-непопулярните президенти на Франция за последните 50 години.

Минк предупреждава, че след разпускането на парламента през 2024 г. и настъпилия политически блокаж Макрон е допринесъл за "разпадане на политическия пейзаж". Той обвинява президента, че не подкрепя centristката си база и отказва да прави компромиси за формиране на коалиции.

По думите на Минк единствената политическа сила, която към момента има реални шансове да спечели изборите през 2027 г. и след това да осигури парламентарно мнозинство, е крайнодясното "Национално обединение" на Марин Льо Пен.

Идва ли краят на златното момче на Франция - Макрон?

"Това би било ужасяваща перспектива" и "позор" за Макрон, казва Минк.

Последно социологическо проучване на Elabe дава 34 процента подкрепа за Льо Пен, значително пред бившия премиер Едуар Филип (15,5 процента) и настоящия лидер на партията на Макрон Габриел Атал (12,5 процента).

Минк предупреждава, че французите не осъзнават опасността от евентуален преход към "нелиберална демокрация".

"Те си мислят: ако се провалят, просто ще ги сменим", казва той. Но дава пример с повторното избиране на Доналд Тръмп в САЩ и трудностите пред полския премиер Доналд Туск да възстанови върховенството на закона в страната: "Билетът обратно не е евтин."

Източник: Politico     
Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

САЩ изстреляха Minuteman III, демонстрираха ядрена готовност

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Жена е окована и изтезавана месеци от приятели, които "вече не я харесват‘’

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

Alieno тества свръхзвуковия Sentiero (видео)

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Имен ден днес празнуват...

 

Снимката е илюстративна

България Преди 27 минути

Жената заявила, че причината да хвърли кучето от балкона била, че то е болно

Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

България Преди 38 минути

„Освен пари в жилищата намерихме и дрехи, които са направени така, че да наподобяват полицейски"

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Свят Преди 1 час

Германският пианист и диригент Юстус Франц е подложен на остри критики за това, че прие орден лично от Владимир Путин

Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори

България Преди 1 час

Притеснени сме от липсата на диалог, отбеляза председателят на ПГ на "БСП – Обединена левица"

Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли

Любопитно Преди 1 час

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Нарушителят е арестуван

<p>Частната школа на Мариан Бачев получи предизвестие за напускане от читалище &quot;Николай Хайтов&quot;</p>

България Преди 1 час

Според информацията, школата се е помещавала в сградата на читалището незаконно в продължение на десет години

Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

България Преди 1 час

Това каза тя след като вчера кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Свят Преди 1 час

С четирите последни смъртни случая броят на починалите в Disney World от откриването му през 1971 г. вече е 69

„Вдъхновение, което ни дава кураж“: Принц Уилям обяви победителите в наградата Earthshot

Любопитно Преди 1 час

Принц Уилям се е ангажирал с мисията за 10 години, като церемонията в Рио бележи средата на това десетилетие

Кендъл Дженър сподели голи кадри за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Дженър отпразнува юбилея си с гореща почивка и още по-горещи снимки

Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка

България Преди 2 часа

Принц Уилям през статуята на Христос Спасителя в Бразилия

Любопитно Преди 2 часа

<p>Япония и САЩ обединяват усилия, обявиха ключов стратегически ход</p>

Свят Преди 2 часа

Отстраненият Томи от “Игри на волята”: Не издържах на глада! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Ерика Кърк: Не успях да целуна Чарли преди смъртта му

Свят Преди 2 часа

„Просто повтарях: „Чарли е прострелян. Прострелян е. Вземете децата. Вземете охраната. Вземете децата"

