Бившата асистентка на Кание Уест го обвини в сексуално насилие

Б ившата асистентка на Кание Уест отправя нови шокиращи обвинения в актуализиран съдебен иск.

Лорън Пишиота обвинява бившия си шеф в нападение, побой, преследване, сексуално насилие, трафик на хора с цел сексуална експлоатация, незаконно лишаване от свобода и други престъпления, според правни документи, с които Page Six разполага от четвъртък.

В документа, подаден в сряда от 36-годишната жена, се твърди, че голяма част от предполагаемите престъпления са се случили по време на командировка до Сан Франциско. След като Пишиота отхвърлила предполагаемите интимни предложения на Уест, той я целунал по устата и по-късно мастурбирал, докато „докосвал насилствено“ вагината ѝ по време на писателска сесия в хотелската ѝ стая.

Тя твърди още, че Уест нахлул в стаята ѝ, искайки да използва душа ѝ, преди да я изнасили орално, докато тя била притисната и „замръзнала от шок и страх“.

Кание Уест отрича обвиненията в сексуален тормоз срещу него

Според Пишиота, Уест е „известен с това, че предлага жени като сексуални подаръци на мъже“ — и уж го е направил и с нея, предлагайки я като сексуален подарък на човек, с чиято партньорка имал връзка. Тя твърди още, че носителят на награда „Грами“ я заключил в спалнята си, докато мастурбирал по време на полет със самолет.

Правните документи посочват също, че Уест я подлагал на унизителни коментари относно тялото ѝ, изисквал е от нея да носи прилепнали дрехи, редовно я е опипвал, принуждавал я е да наблюдава как извършва сексуални действия с други жени, изпращал ѝ е сексуално съдържателни снимки и изисквал тя да му отвръща със същото. Освен това многократно настоявал да участва в неговите сексуални срещи, което тя отказвала.

