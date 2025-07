Забраниха на Кание Уест да влезе в Австралия заради песен за Хитлер

А мериканският рапър Кание Уест беше лишен от правото да влезе в Австралия заради песен, възхваляваща нацисткия лидер Адолф Хитлер, пише ВВС.

Министърът на вътрешните работи на Австралия Тони Бърк съобщи, че неговото ведомство е анулирало валидната виза на Уест след издаването на песента "Heil Hitler" в началото на май.

Произведението предизвика бурни реакции, беше остро осъдено от обществеността и забранено в повечето дигитални платформи.

Скандалният рапър, известен още с името Йе, се идентифицира като нацист и е широко критикуван заради антисемитските си изказвания. Уест е женен за австралийската дизайнерка Бианка Ценсори.

Г-н Бърк обяви решението в интервю за Австралийската радиоразпръсквателна корпорация, в контекста на дискусия относно анулиране на виза на друго лице заради ислямофобски коментари.

„Ако някой твърди, че антисемитизмът е рационален, няма да го пусна тук“, заяви министърът, като конкретно посочи случая с Уест.

„Уест идва в Австралия от дълго време... и е направил редица обидни изказвания. Но след излизането на песента Heil Hitler, моите служители направиха повторна проверка и визата му вече не е валидна“, допълни той.

Остава неясно дали му е наложена постоянна забрана за влизане в страната. Министър Бърк уточни, че всяко заявление за виза ще бъде разглеждано индивидуално, в съответствие с австралийското законодателство.

На въпрос дали визова забрана за Уест би била устойчива, министърът отговори: „Мисля, че това, което не е устойчиво, е вносът на омраза... Имаме достатъчно проблеми в тази страна, без да внасяме умишлено фанатизъм.“

