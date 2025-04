Кание Уест с шокиращо признание за кръвосмесителна връзка в детството

Р апърът Кание Уест, известен като Йе, предизвика бурни реакции, след като сподели дълбоко лични и обезпокоителни признания за своето детство в социалните мрежи.

Скандалната публикация дойде в контекста на промотирането на новото му парче "Cousin" (“Братовчед”). В профила си в X (бивш Twitter) той написа: „Тази песен се казва "БРАТОВЧЕД" и е посветена на моя братовчед, който излежава доживотна присъда за убийството на бременна жена – няколко години след като му казах, че повече няма да "гледаме мръсни списания заедно.”

Уест сподели и шокиращи подробности за отношенията им като деца: “Може би в своята егоистична обърканост съм почувствал вина, че аз му показах тези списания, когато беше на 6, а после пресъздадохме видяното. Може би това беше моя грешка.” Той дори заяви, че част от порнографските материали са принадлежали на покойната му майка, Донда Уест.

В публикацията си Кание разкрива: „Баща ми имаше списания Playboy, но тези, които открих горе в гардероба на майка ми, бяха различни.”

Йе добави, че сексуалната му връзка с братовчед му е продължила до 14-годишна възраст.

Новата песен е придружена и от изключително откровени текстове, описващи в детайли преживяното от Уест в детството му.

ICYDK: Кание изтри своя X акаунт през декември миналата година, след като публикува антисемитски, мизогини и хомофобски съобщения, както и откъси от порнографски видеа. Последният му туит тогава гласеше: “МОЯТ ОБХВАТ В TWITTER БЕШЕ ОГРАНИЧЕН, ТАКА ЧЕ НЕ МИ Е ПОЗВОЛЕНО ДА СЪМ ТРЕНД ПО ВРЕМЕ НА SUPER BOWL. СЪЗДАВАМ DISCORD КАНАЛ НА МОЯ УЕБСАЙТ. ДОБРЕ ДОШЛИ В АМЕРИКА.“

Малко след това сътрудникът на Yeezy Майло Янопулос потвърди, че акаунтът на Кание е бил деактивиран, допълвайки: „Засега акаунтът му в X e деактивиран. Журналисти, които желаят коментар относно този или друг въпрос, свързан с Ye, могат да се свържат с мен на my@trnt.la .“

Azealia Banks shared a post about Kanye West after he revealed that he had sexual relations with his male cousin. pic.twitter.com/IanwGrIcWd