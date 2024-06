Кание Уест отрича обвиненията в сексуален тормоз срещу него

П евецът Кание Уест не признава вината си относно заведения иск срещу него от бивша негова асистенka, по-рано тази седмица, съобщи сайтът TMZ. Рапърът твърди, че всъщност тя е тази, която се е опитвала да го изнудва и му е пращала съобщения с неприлично съдържание.

Бивша асистентка съди Кание Уест за сексуален тормоз

„В отговор на тези безпочвени твърдения Кание ще заведе дело срещу г-жа Пишиота, която активно го преследва сексуално, за да си издейства работа и други материални облаги, а впоследствие започва и да го изнудва, когато авансите ѝ са отхвърлени“, каза адвокат на Кание Уест пред TMZ.

Адвокатът добави, че Лорън Пишиота е откраднала телефона на Кание в опит да унищожи доказателства, които биха противоречали на нейния разказ.

Kanye West Sued For Harassment By Lauren Pisciotta, His Ex-Assistant https://t.co/1NofAZZCfY

Версията на рапъра е съвсем различна. Лорън е уволнена, защото не е била квалифицирана и е искала необосновани суми в брой, включително и заплата от 4 млн. щатски долара. Освен това е имала „похотливо, разкрепостено поведение“.

Екипът на Кание обвинява Пишиота, че е изпращала на Кание голи снимки и сама го е приканвала към секс. По време на работата си за Кание, тя е отправяла искания за много неща, включително скъпи вещи като чанти Birkin, автомобил Lamborghini и др.

След като е била упрекната за тези искания, тя е започнала да прибягва до опити за изнудване и шантаж за десетки милиони щатски долари, преди да заведе делото.

Kanye West has vehemently denied “baseless” allegations that he sexually harassed his former assistant, turning the tables on her. https://t.co/lUMxje1Mn4