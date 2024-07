Обвиниха съпругата на Кание Уест, че е изпращала порно на служители

Б ианка Ченсори е обвинена, че е изпращала порно материали на служители на Yeezy в нов бомбастичен съдебен иск.

Според съдебни документи, получени от TMZ, съпругата на Кание Уест уж е споделила линк към "хардкор" сексуално съдържание със служител, след като рапърът обяви старта на бизнеса си с филми за възрастни "Yeezy Porn" през април.

Kanye West's wife Bianca Censori is accused of sending porn to Yeezy staff, including minors, in bombshell lawsuit claiming rapper referred to them as 'slaves' https://t.co/f54Hh2ia4B pic.twitter.com/DPv4FQoRBK