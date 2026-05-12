САЩ преговарят за три нови военни бази в Гренландия

В ашингтон и Копенхаген са в напреднали преговори за разширяване на американското военно присъствие в Гренландия. Целта е изграждането на три нови обекта в южната част на острова, които да служат като щит срещу нарастващото влияние на Русия и Китай в Арктика, съобщава BBC.

Преговорите между САЩ и Дания (чиято полуавтономна територия е Гренландия) са се засилили през последните месеци. Дипломатическият совалков процес цели да реши кризата, която се разрази по-рано тази година, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ трябва да „притежават“ Гренландия. Тогава той заяви, че това може да се случи по „лесния“ или по „трудния начин“, за да се предотврати руско или китайско влияние в региона.

Стратегическият „коридор“ GIUK

Според източници на BBC, новите бази ще бъдат разположени в Южна Гренландия. Основната им задача ще бъде наблюдение на руската и китайската морска активност в т.нар. GIUK Gap – стратегическият морски коридор в Северния Атлантик между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство.

Една от базите вероятно ще бъде разположена в Нарсарсуак, на мястото на бивше американско военно летище. Анализатори посочват, че Вашингтон предпочита обекти с вече съществуваща инфраструктура (писти или пристанища), които могат да бъдат модернизирани с по-малко разходи.

Дипломация зад кулисите

Въпреки войнствената реторика на Тръмп, дипломатите работят „изключително професионално“ и далеч от светлината на прожекторите. Преговорите се водят от малка работна група, оглавявана от високопоставения представител на Държавния департамент Майкъл Нийдам. Неговата задача е да изготви сделка, която да задоволи амбициите на Белия дом, но и да зачита „червените линии“ на Дания относно националния ѝ суверенитет.

От средата на януари насам екипите са се срещали поне пет пъти. В разговорите участват посланикът на Дания в САЩ Йеспер Мьолер Сьоренсен и висшият дипломат на Гренландия във Вашингтон Якоб Исбосетсен.

Прецедентът от Студената война

В момента САЩ разполагат само с една база в Гренландия – космическата база „Питуфик“ (бившият обект „Туле“), която следи за ракетни заплахи, но не е пригодена за морско наблюдение. Това е значително съкращение спрямо пика на Студената война, когато Америка е поддържала около 17 военни съоръжения на острова.

Основни акценти в преговорите:

Суверенитет: САЩ проучват възможността новите бази да бъдат официално определени като американска суверенна територия.

Правна рамка: Преговарящите се опитват да постигнат компромис в рамките на съществуващото споразумение за сигурност от 1951 г.

Геополитически вакуум: „Там, където САЩ и съюзниците ни оставят вакуум, той често бива запълван от Китай и Русия“, коментира о.з. генерал Глен ВанХърк, бивш ръководител на Северното командване на САЩ.

Макар Дания и НАТО публично да отхвърлиха идеята за „превземане“ на Гренландия, Копенхаген потвърди, че дипломатическият канал остава отворен и страната е готова да обсъжда разширено военно сътрудничество.