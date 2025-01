"Взимах LSD като тийнейджър": Бил Гейтс с откровения в мемоарите си

Г одини преди Бил Гейтс да стане технологичен магнат милиардер, а след това и филантроп, той е бил просто тийнейджър в Сиатъл - и като много други тийнейджъри, част от израстването е означавало да експериментира с алкохол и дори с някои наркотици.

В дебютната си мемоарна книга Source Code („Изходен код“), която ще бъде публикувана във вторник, 4 февруари, 69-годишният съосновател на Microsoft споделя редица откровени истории за ранните си години.

