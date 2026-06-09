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„Биби, ще останеш сам“: Нетаняху отмени мащабен удар срещу Иран след намеса на Тръмп

Израелски изтребители били готови за операция, но след разговор с американския президент атаката е отменена

9 юни 2026, 09:15
„Биби, ще останеш сам“: Нетаняху отмени мащабен удар срещу Иран след намеса на Тръмп
Източник: БТА

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху е отменил мащабна въздушна операция срещу Иран в последния момент, след като американският президент Доналд Тръмп го е призовал да не допуска нова ескалация на конфликта. Това се случва на фона на първото директно изостряне на напрежението между Израел и Иран след влизането в сила на примирието през април, пише The Times of Israel.

Според информации Нетаняху е отменил подготвян удар срещу Иран, когато бойните самолети вече са били готови за излитане, след като Тръмп му е наредил в понеделник да не разширява военните действия срещу Ислямската република.

Вместо това в кратко обръщение към нацията Нетаняху заяви, че Израел засега ще прекрати атаките срещу Иран, но предупреди, че страната му ще нанесе мощен ответен удар по Иран и „Хизбула“, ако бъде атакувана отново.

  • Нова ескалация след примирието

Изявлението на Нетаняху дойде в понеделник вечерта, след като за първи път от влизането в сила на примирието в началото на април избухнаха нови бойни действия между Израел и Иран.

След като „Хизбула“ бомбардира северната част на Израел, израелските сили нанесоха удар по Бейрут в неделя. В отговор Иран изстреля ракета към северен Израел. В понеделник Иран и подкрепяните от него йеменски хути също изстреляха ракети срещу Израел, а Израел отвърна с удари по иранска територия.

След размяната на удари Тръмп е призовал Нетаняху да се въздържи от по-нататъшни атаки. Американският президент, който според публикацията е започнал войната в края на февруари в координация с Израел, е заявил пред телевизия Channel 12, че е предупредил израелския лидер, че при нова ескалация Израел може да остане сам в конфликта.

Според съобщенията двамата лидери са разговаряли многократно в неделя и понеделник. Тръмп е настоявал за прекратяване на подновените бойни действия, докато Нетаняху е защитавал необходимостта от израелски удари. Междувременно Иран също е дал сигнал, че е готов да прекрати огъня.

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  • Решаващият разговор

По данни на Channel 12 именно телефонен разговор между двамата лидери в понеделник следобед се е оказал повратен момент.

Около 16:30 часа Нетаняху е одобрил мащабна операция срещу Иран, която е трябвало да бъде проведена по-късно същия ден. Репортер на „Ню Йорк Таймс“ също описва планираната атака като „масивна“.

Малко след това обаче Тръмп се е свързал с него и е поискал всички по-нататъшни атаки да бъдат прекратени, за да може Вашингтон да продължи усилията си за постигане на споразумение за край на войната.

Нетаняху се е съгласил и е отменил операцията, докато самолетите вече са били подготвени за излитане. Според Channel 12 това е предизвикало „значително объркване“ сред висшето военно командване.

Някои израелски представители определят разговора като проява на взаимно разбирателство между двамата лидери, докато други го описват като фактическо разпореждане от страна на американския президент.

  • „Ще отвърнем със сила“

В първото си публично изявление след новата ескалация Нетаняху защити действията на Израел, но посочи, че атаките временно ще бъдат прекратени.

„След като Иран атакува Израел, наредих на Израелските сили за отбрана да нанесат удари по военни и икономически цели в цял Иран“, заяви той.

„Към този момент огънят на този фронт е прекратен, защото след като терористичният режим в Техеран беше ударен, той спря да ни атакува“, добави премиерът.

Той обаче предупреди, че „ако този терористичен режим допусне грешката да ни атакува отново, ще отговорим със сила“.

„Иран и „Хизбула“ са по-слаби от всякога, а ние сме по-силни от всякога. Но нашата борба срещу тях все още не е приключила“, каза Нетаняху.

Премиерът, който след няколко месеца ще се яви на нови избори, заяви, че с ударите Израел е изпратил послание както към Иран и „Хизбула“, така и към Тръмп, че сам ще решава кога да използва военна сила.

„През последното денонощие Иран и „Хизбула“ се опитаха да ни наложат ново уравнение. То е нетърпимо и напълно неприемливо за мен. Те смятаха, че могат да извършват атаки срещу Израел от Ливан и Иран, а ние няма да реагираме“, заяви той.

„Това не се случи и няма да се случи. Не и докато аз съм на поста.“

Нетаняху подчерта още:

„Израел има пълното право на самозащита и ще упражнява това право винаги, когато е необходимо. Казвам го както на вас, скъпи граждани на Израел, така и в добрите ми разговори с моя приятел президента Тръмп.“

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  • Разногласия между Тръмп и Нетаняху

Според Channel 12 решението на Нетаняху да прекрати ударите е дошло едва след сериозен натиск от страна на Тръмп.

В разговор с журналиста Барак Равид от Channel 12 и Axios американският президент разкрива, че още в неделя вечер е поискал от Нетаняху да не отвръща на иранските балистични ракетни удари срещу северен Израел.

„Казах му: „Биби, по-добре внимавай, защото много скоро може да останеш сам“, цитира Тръмп разговорите им.

Според публикация на Axios американският президент е аргументирал позицията си с това, че ако бъде постигнато споразумение с Иран, нови израелски удари няма да бъдат необходими. Ако обаче преговорите се провалят, Съединените щати биха могли сами да оглавят нова военна операция.

В отделен материал Channel 12 съобщава, че по време на разговора Нетаняху е заявил:

„Иранците нарушиха нашия суверенитет. Трябва да начертаем червена линия.“

Тръмп е отвърнал, че Вашингтон няма да даде на Израел „зелена светлина“, като същевременно е признал, че Нетаняху има свои собствени съображения.

Макар разговорът да е приключил без окончателно решение, съветници на Тръмп са останали с впечатлението, че американският президент е успял да спечели още няколко дни без израелски ответни действия.

Въпреки това Нетаняху първоначално е решил да нанесе удар по Иран след консултации с висши представители на службите за сигурност.

Според Тръмп Израел е уведомил Вашингтон за атаката едва когато ракетите вече са били изстреляни към Иран. Той обаче твърди, че е успял да ограничи мащаба на операцията, вероятно препратка към отменения в последния момент масиран удар.

Американският президент допълва, че пет държави от региона, участващи в посредническите усилия между Вашингтон и Техеран, са го помолили да окаже натиск върху Нетаняху за прекратяване на ударите и напредък към мирно споразумение.

Тръмп отново изрази увереност, че сделка с Иран остава възможна, че Техеран желае да я подпише и че подобно споразумение би било от полза за всички страни.

  • Спорове в израелското правителство

Малко след последния си разговор с Тръмп Нетаняху обяви прекратяване на ударите.

Според Channel 12 обаче той е инструктирал висши представители на службите за сигурност Израел да атакува цели на „Хизбула“ в Бейрут, ако групировката отново нападне населени места в северен Израел, дори с риск от нова конфронтация с Иран.

По време на поредица от консултации между Нетаняху, министъра на отбраната Израел Кац и висши служители са се появили разногласия относно реакцията на Израел спрямо натиска от страна на Тръмп.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир е настоял Израел да не се поддава на американския натиск.

„Трябва да отстояваме позициите си пред Тръмп. Трябва да се борим докрай и ясно да покажем, че имаме червени линии“, заявил той.

Крайно десният финансов министър Бецалел Смотрич пък е защитил продължаването на ударите срещу цели на „Хизбула“ в Бейрут.

Нетаняху обаче е защитил координацията с Вашингтон, подчертавайки, че Тръмп продължава да споделя стратегическите цели на Израел по отношение на Иран.

„На една и съща страница сме с Тръмп“, е заявил той.

„Той не освобождава замразените средства на Иран, решен е да осигури контрол върху ядрения материал и продължава да оказва натиск. Защо трябва да влизаме в конфликт с него?“

Източник: The Times of Israel    
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