Джим Кери: Всички в Холивуд са безгръбначни

А ктьорът Джим Кери е поредната звезда, която реагира на инцидента от церемонията по връчването на наградите "Оскар", на която Уил Смит удари шамар на Крис Рок заради шега за обръснатата глава на съпругата му Джейда Пинкет Смит.

В интервю за CBS This Morning с водещата Гейл Кинг, Джим Кери изрази неодобрението си към публиката, която малко след инцидента е аплодирала на крака Смит, който получи наградата за "Най-добър актьор", пишат huffpost.

"Бях отвратен от овациите", каза актьорът и добави: "Почувствах, че всички в Холивуд са безгръбначни".

Водещата Гейл Кинг коментира, че ако е бил някой друг, който да излезе на сцената и да удари шамар на Крис Рок, то той вероятно е щял да бъде изведен от охраната или може би дори арестуван. Джим Кери отговаря, че така е трябвало да стане.

Кери добавя, че ако е бил на мястото на Крис Рок, е щял да съди Уил Смит за 200 милиона долара. "Това видео ще остане завинаги. Тази обида ще остане за много дълго време", казва актьорът.

"Ако искаш да крещиш от публиката и да покажеш неодобрение

или да кажеш нещо в Twitter - няма проблем. Но нямаш право да се качваш на сцената и да ударяш някого в лицето, защото е казал някакви думи", смята Кери.

