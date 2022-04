Полицията била готова да арестува Уил Смит, но Крис Рок отхвърлил идеята

П олицията в Лос Анджелис е била готова да арестува Уил Смит, след като удари шамар на комика Крис Рок на сцената на церемонията за наградите "Оскар" в неделя, разкри продуцентът на шоуто Уил Пакър, цитиран от Асошиейтед прес.

Той разказа това в предаването на телевизия Ей Би Си "Добро утро, Америка", от което беше пуснат откъс.

"Казаха, че това е телесна повреда и ще го отведат", заяви Уил Пакър. Той допълни, че от полицията са обяснили какви са възможностите и са изразили готовност да отведат актьора веднага. „Казаха - можете да повдигнете обвинения, ние можем да го арестуваме".

ABC NEWS EXCLUSIVE | TOMORROW ON GMA: #Oscars producer Will Packer speaks out on what happened behind the scenes, moments after actor Will Smith slapped comedian Chris Rock on stage. pic.twitter.com/LnFnNImFJ1 — Good Morning America (@GMA) March 31, 2022

Уил Пакър уточни, че потърпевшият Крис Рок отхвърлил тази идея.

"Не, не, не, добре съм", казал комикът според разказа на продуцента на шоуто. "И дори в момента, в който казах, "Рок, нека си свършат работата", той отказа. Полицаите му обясняваха какво може да предприеме и го попитаха "Искате ли да предприемем действия?" А той каза "не", допълни Пакър.

Полицията в Лос Анджелис разпространи изявление след церемонията за наградите "Оскар" в неделя, в което каза, че е знаела за инцидента, а Крис Рок е отказал да подаде жалба. Оттам обаче не коментираха изказването на Уил Пакър.

Los Angeles police were ready to arrest Will Smith after he slapped Chris Rock at the Academy Awards, Oscars producer Will Packer said. In an interview with “Good Morning America,” Packer says police called it a battery and laid out the options for Rock.https://t.co/KJbB0RleSZ — The Associated Press (@AP) April 1, 2022

Американската Академия за кинематографично изкуство и наука започна дисциплинарна процедура срещу актьора Уил Смит заради нарушаване на правилата на организацията. Членството му в нея може да бъде замразено, прекратено или да бъдат предприети други санкции.

От академията съобщиха, че Смит е бил помолен да напусне церемонията след инцидента с Рок, но той е отказал.

"The police said: 'We will go get him, we are prepared, we're prepared to get him right now'" https://t.co/dIE7RWfRli — Sky News (@SkyNews) April 1, 2022

По време на излъчването директно по телевизията шоу Уил Смит стана от мястото си в Долби Тиътър и шамароса комика, който си позволи неуместна шега със съпругата на Смит - Джейда Пинкет Смит. Крис Рок беше на сцената, за да връчи "Оскар" за най-добър документален филм.

По-късно Уил Смит поднесе извинения на Рок, на академията и на телевизионните зрители.

От американската киноинституция обявиха, че актьорът има възможност писмено да изложи позицията си, преди ръководството ѝ да се събере на 18 април и да обсъди следващите си действия.