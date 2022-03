Най-смешните реакции, след като Уил Смит шамароса Крис Рок на наградите Оскар

Б езспорно най-скандалният, но и най-запомнящият се момент на тазгодишната церемония по раздаване на наградите „Оскар“ е шамарът, който Уил Смит удари на комика Крис Рок.

Рок се пошегува със съпругата на Смит – Джейда Пинкет Смит и обръснатата ѝ глава,

което вбеси носителят на „Оскар“ Уил, който стана и го удари, публиката притихна, а Смит два пъти изкрещя на Рок, да държи името на съпругата му „далеч от устатата си“.

Джейда Пинкет-Смит, която също е актриса, страда от алопеция и публично разкри диагнозата си през 2018 г.

Просълзениятт Смит трябваше да бъде „дръпнат настрана и утешен“ от Дензъл Уошингтън и Тайлър Пери по време на рекламна пауза.

Този епизод засенчи всичко останало в бляскавата неделна вечер

и накара потребителите на социалните мрежи да избухнат с безброй мемета, коментари и забавни снимки.

Ето и най-любопитните от тях:

Уил Смит на наградите Оскар 2022:

Уил Смит се смее на шегата на Крис Рок, но осъзнава, че на Джейда не ѝ е смешно:

Шок в залата

Everyone at the Oscar’s when Will Smith assaulted Chris Rock on national television #Oscars pic.twitter.com/VX7EzFyJ22 — LORRAKON (@LORRAKON) March 28, 2022

Какво се случи току-що?

what just happened with chris rock and will smith #Oscars2022 pic.twitter.com/knL03tAevN — Ashley Brewer (@heyashtweeted) March 28, 2022

Всички, които седяха до Уил Смит и се смяха на шегата на Крис Рок:

Will Smith's coming back to his seat and everyone goes... pic.twitter.com/khoo3lGxEX — Chukwudi Favour (@Biznaes) March 28, 2022

Шамар от понеделника след хубав уикенд

How are there so many memes on Will Smith already😭 #Oscar pic.twitter.com/6Omr2QrCr4 — Krishna (@lcfckini) March 28, 2022

Уил Смит, пристигайки на „Оскар“-ите догодина:

Will Smith arriving at the Oscars next year pic.twitter.com/P0Aax7kAeP — Hadi Solh (@hadisolh) March 28, 2022

Уил Смит: „Направих това за теб, скъпа“.

Джейда: „Не съм впечатлена, Тупак щеше да го застреля“.

Will smith : I did that for you baby 🥺

Jada : “I’m not impressed, Tupac would have shot him” #AcademyAwards #Oscars2022 pic.twitter.com/eeEzrNvO0L — Mene (@socialcrib) March 28, 2022

Уил Смит трябва да е следващият Батман

Will Smith should 100% be the next Batman. pic.twitter.com/rOPUzptxus — Richard Robinson (@arrgeearr) March 28, 2022

Крис Рок преди и след шамара

Chris rock before and after getting slapped by will smith 😂 #Oscar pic.twitter.com/gSmlus3mlP — Chairman of Ilorin 😊 (@Iamdeechairman) March 28, 2022

Уил Смит, след като е осъзнал, че шамарът , който удари на Крис Рок не променя факта, че жена му му изневеряваше.

Will Smith after finding out slapping Chris Rock doesn’t change the fact that he’s been cheated on pic.twitter.com/iEWNUnxH13 — emre (@lfc3cg) March 28, 2022

Уил Смит, когато други спят с жена му vs Уил Смит, когато някой се шегува с жена му

Уил Смит се смее на шегите на Крис Рок и после осъзнава, че на Джейда не ѝ е забавно

Will Smith laughing at Chris Rock's joke then realizing Jada didn't like it pic.twitter.com/0kdVNwwyqP — - (@emzedlfc) March 28, 2022

Уил Смит зад кулисите, след като спечели „Оскар“

Следващата ти задача е да се пошегуваш с Джейда през Уил Смит на наградите „Оскар“

Вижте още: