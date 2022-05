Как маймунската едра шарка дойде в Европа

В исш съветник на Световната здравна организация описа безпрецедентното разпространение на маймунска шарка в развитите страни като „случайно събитие“, което може да се обясни с рисковото сексуално поведение при две неотдавнашни масови събития в Европа, съобщи Асошиейтед прес.

В интервю за световната агенция, д-р Дейвид Хейман, който е оглавявал отдела за спешни случаи на СЗО, заявява, че водещата теория, обясняваща разпространението на болестта, е предаването по полов път сред гейове и бисексуални мъже на две рейв партита, проведени в Испания и Белгия.

Маймунската шарка може да се разпространи, когато има близък контакт

„Знаем, че маймунската шарка може да се разпространи, когато има близък контакт с лезиите на някой, който е заразен. Изглежда, че сексуалният контакт вече определя това предаване“, каза Хейман.

