Безопасно ли e пътуването до Санторини в момента? Последни съвети за земетресенията

Н арастват опасенията, че гръцкият остров Санторини ще бъде засегнат от силно земетресение. През последните няколко дни са регистрирани стотици трусове, които могат да засегнат Санторини и островите Анафи, Йос и Аморгос,

Министерството на климатичните кризи и гражданската защита нареди училищата да бъдат затворени и поиска от авиокомпаниите да пуснат допълнителни полети от острова до Атина, за да могат повече хора да се евакуират.

Сеизмичната активност не е нещо ново в Егейско море: Санторини е разположен върху част от останките на огромен вулкан, който е изригнал преди повече от 3000 години. Но има опасения, че неспокойната земя може да предизвика материални щети - или нещо по-лошо - на един от най-популярните гръцки острови.

Какви са последствията за пътуващите, които са в региона сега, и за туристите, които планират да го посетят в бъдеще? Това са основните въпроси и отговори.

