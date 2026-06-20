Без кафяви обувки: Разкриха строгия таен дрескод на Тръмп в Белия дом

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс повдига завесата пред строгите правила на президента Доналд Тръмп за членовете на кабинета и по-конкретно – пред традиционния дрескод.

В разговор в подкаста „Hang Out with Sean Hannity“, Ванс обясни, че класическите правила за стил на Тръмп – включително неприязънта към кафявите обувки – се коренят в убеждението, че държавните служители трябва да уважават институциите, на които служат.

„Президентът има определено усещане, че трябва да уважаваш мястото, трябва да уважаваш институцията, да уважаваш поста. И един от начините да го направиш, е като се обличаш като нормален човек. И мисля, че това е... това е нещо много старомодно“, каза Ванс в епизода, излъчен в четвъртък, информира Fox News.

Според Ванс, президентът очаква от екипа си винаги да излъчва професионализъм, като прави съпоставка със стила на много съвременни политици. Той изброи някои от правилата, казвайки на Ханити, че Тръмп почти винаги носи тъмносин костюм, черни обувки и едноцветна вратовръзка.

„Имам предвид, че той винаги е... това винаги е тъмносин костюм. Почти винаги е едноцветна вратовръзка. Винаги са черни обувки. Например, той ще се заяде с някой от членовете на кабинета, ако е с кафяви обувки“, каза Ванс.

По-рано тази година Тръмп потвърди, че понякога купува на своите служители нови обувки, по време на интервю в „The Brian Kilmeade Show“.„Когато ми кажат, че имат проблем, аз казвам: „Нека ти взема един чифт обувки“, каза Тръмп пред Килмийд през март.

Ванс отбеляза, че е виждал президента да коментира облеклото на други служители и дори на членове на собственото си семейство, включително „момента със Зеленски“. По време на среща в Овалния кабинет, украинският президент Зеленски беше попитан от кореспондент защо е избрал да не носи костюм.

На последваща среща в Белия дом през август Зеленски носеше по-официално облекло от обичайните си дрехи във военен стил. По време на този разговор репортер каза на Зеленски, че изглежда „страхотно в този костюм“, преди Тръмп да добави: „И аз казах същото“.

„Това не беше добър момент за него. И е забавно, защото нещата някак се наредиха. Мисля, че, знаете ли, успяхме да поправим тези отношения“, каза Ванс за Зеленски, визирайки напрегнатия разговор между украинския президент и американските служители.

Той си спомни и случай, когато Тръмп коментирал облеклото на сина си Дон-младши по време на възпоменателна церемония за 11 септември по време на кампанията през 2024 г.

„Четяха имената. Но в един момент президентът се обръща и поглежда Дон-младши. А Дон е с риза с широка яка (spread collar). И президентът му казва: „О, това е доста широка яка, Дон“, разказа Ванс.

„И личеше, че това си беше абсолютно заяждане. Така че аз винаги залагам на – тъмносин костюм, черни обувки и конвенционална яка“, добави той.