"Беше истински ад": Пътници описват ужаса на борда на горящия самолет в Япония

"Беше истински ад".

Пътниците в самолета, който избухна в пламъци след сблъсък със самолет на бреговата охрана в Токио, описват преживения ужас.

Инцидентът стана на пистата на градското летище "Ханеда" във вторник, при приземяването на полет 516 на Japan Airlines.

Всички 379 души на борда на Airbus A-350 са били изведени на безопасно място, преди самолетът да бъде изцяло обхванат от пожар. Пилотът на самолета на японската брегова охрана, Bombardier Dash-8, също успява да се спаси, но петима членове на екипажа загиват.

Самолет избухна в пламъци с 400 души на борда на летище в Токио

Самолетът е трябвало да се отправи към летище "Ниигата", за да достави помощ на жителите, засегнати от земетресението в региона в понеделник, при което загинаха най-малко 48 души.

Video captures passengers escaping a burning Japan Airlines plane on the runway of Tokyo’s Haneda Airport after it landed and burst into flames.



It’s reported to have collided with a Japan Coast Guard plane on the tarmac ⤵️ pic.twitter.com/6iVBjyRckB — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 2, 2024

"Усетих трясък, сякаш се ударихме в нещо, и в момента, в който се приземихме, се дръпнахме нагоре", разказва един от пътниците пред информационната агенция Kyodo.

"Видях искри зад прозореца, а салонът се изпълни с газ и дим."

Видеозапис на местна телевизия показа голям пламък и дим от страната на самолета на Japan Airlines, докато той се придвижва след кацането. След това районът около крилото се запалва.

Час по-късно кадрите показват, че самолетът, който е излетял от летище "Шин Читосе", е целият в пламъци.

Japan Airlines flight JAL 516 was on fire on the runway at Tokyo’s Haneda Airport on Tuesday, after colliding with a coast guard plane.



Footage showed the passenger aircraft burning as it moved along the runway before becoming engulfed after it came to a standstill.… pic.twitter.com/2UqE9OdY7o — The Washington Post (@washingtonpost) January 2, 2024

През деня се появиха драматични снимки и видеоклипове, направени на борда на горящия самолет, които дават представа за ужасяващите сцени, преживени от пътниците.

В един от клиповете, получени от Sky News, гледката на пътник през прозореца на самолета разкрива дим край крилото, докато Airbus A-350 се движи по пистата.

Вътре в самолета се чува силен тътен от двигателите и клатещия се корпус, а предупредителният сигнал звучи многократно.

Footage from inside Japan Airlines plane that crashed

pic.twitter.com/6Do4qwNMeZ — Pubity (@pubity) January 2, 2024

"Беше хаос"

Друг пътник, 17-годишният Антон Дейбе от Швеция, е летял с родителите и сестра си, споделя:

"Цялата кабина се изпълни с дим в рамките на няколко минути", разказва той пред шведския вестник Aftonbladet.

All 400 passengers and crew on Japan Airlines safe. JAL staff amazing. How can everyone get out?

pic.twitter.com/K4nhyNmgMX — Fat Cat 🌐 (@FATCAed) January 2, 2024

"Ние се хвърлихме на пода. След това се отвориха аварийните врати и ние се хвърлихме към тях".

"Димът в кабината парализираше адски много. Беше истински ад. Нямахме никаква представа къде отиваме, така че просто избягахме в полето. Беше хаос."