„Без САЩ нито Германия, нито Европа могат да се защитят ефикасно“

Г ермания се разграничи от мнението на Франция относно НАТО. Немският канцлер Ангела Меркел, както и външният министър на страната Хайко Маас се противопоставиха на думите на Еманюел Макрон, който по-рано тази седмица заяви, че „НАТО е в мозъчна смърт“, предаде БТА.

„Атлантическият алианс е централният стълб на отбраната ни. Но ние европейците, страните членки на ЕС в НАТО, ще трябва да поемем повече отговорности в бъдеще“, заяви Меркел. Канцлерът ще се срещне с Макрон в Берлин днес по повод 30-годишнината от падането на Берлинската стена.

Германският външен министър Хайко Маас беше още по-категоричен в изказването си.

„Ще бъде грешка да допуснем НАТО да се раздроби. Без САЩ нито Германия, нито Европа са в състояние да се защитят ефикасно", сподели Маас за изданието „Шпигел“.

In Leipzig habe ich mit @SecPompeo über die Sicherheit in Europa, die Ukraine, die Türkei und Nordsyrien gesprochen. Die USA bleiben Europas wichtigster Verbündeter. Wir können viele Konflikte nur dann gut lösen, wenn Europa und die USA an einem Strang ziehen. pic.twitter.com/Du4leDRb5i