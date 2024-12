САЩ с информация за мистериозните дронове, засечени над страната

М инистърът на вътрешната сигурност на САЩ Алехандро Майоркас заяви, че забелязаните в небето над Ню Йорк и Ню Джърси дронове не са свързани с чужди сили, предадоха ДПА и Асошиейтед прес.

След многобройните сигнали за безпилотни самолети, забелязани в източната част на САЩ, администрацията на президента Джо Байдън съобщава, че е предоставила допълнителни ресурси за справяне с проблема. Мобилизирани са допълнителен персонал и технологии в подкрепа на полицията в Ню Джърси, заяви министърът на вътрешната сигурност Алехандро Майоркас в телевизионно интервю за Ей Би Си.

"Няма съмнение, че някои хора виждат безпилотни самолети", заяви Майоркас. Други сигнали обаче са били пилотирани самолети, смята министърът.

"Искам да уверя американската общественост, че работим по въпроса", добави той.

Майоркас заяви, че в САЩ всеки ден летят хиляди безпилотни летателни апарати, и подчерта, че миналата година Федералната авиационна администрация е променила правилата, за да им позволи да летят през нощта.

Той също така отново подчерта, че няма доказателства, че в случая са замесени чужди сили.

От няколко дни има съобщения и дискусии за възможна поява на дронове в небето на източното крайбрежие, особено в щатите Ню Джърси и Мериленд. Мистериозното явление започна още през ноември над Ню Джърси, когато безпилотен летящ обект беше забелязан в близост до военно съоръжение. Видеоклиповете с ярки светлини в небето се разпространиха бързо в социалните мрежи и предизвикаха разгорещени спекулации, вариращи от тайни военни учения до извънземни.

