Зеленски: САЩ ще финансира производството на украински дронове

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че САЩ подготвят помощ на стойност 800 млн. долара за финансиране на производството на украински дронове, предаде Ройтерс, като се позова на днешното му вечерно видеообръщение.

Според Зеленски това е в допълнение към обявения при посещението на американския министър на отбраната Лойд Остин в Киев пакет от около 400 млн. долара помощи за нови оръжия.

