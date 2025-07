Беларус свали руски дрон, летял към Украйна

Б еларус свали руски ударни дрон в своето въздушно пространство по време на атака срещу Украйна през уикенда, съобщи източник от украинското военно разузнаване.

(Във видеото: 100 хиляди войници: Русия и Беларус подготвят мащабни съвместни учения)

Според източника, по това време над страната са летели най-малко три дрона.

Беларуски хеликоптер Ми-24, изпълняващ „мисия за контрол на въздушното пространство“, е засякъл и унищожил един от дроните, пише „Киев индипендънт“.

„Съобщава се, че останките от сваления (дрон) са паднали в региона на Гомел“, добавиха те.

