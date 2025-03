Тревога, войници на САЩ изчезнаха до Беларус

Ч етирима войници от армията на САЩ са изчезнали на тренировъчен полигон в Литва и в момента тече издирване, предава "Асошиейтед прес".

В изявление на отдела за връзки с обществеността на армията на САЩ в Европа и Африка във Висбаден, Германия, се посочва, че по това време войниците са провеждали планирано тактическо обучение, съобщава "Фокус".

Литва обвини Русия в терористичен акт

Литовската обществена телевизия LRT посочва, че четиримата американски войници и един автомобил са били обявени за изчезнали вчера следобед по време на учение на полигона "Генерал Силвестър Жукаускас“ край Пабраде, градче, разположено на по-малко от 10 км от границата с Беларус.

Балтийските държави Литва, Латвия и Естония са членки на НАТО.

Историк: Русия и Беларус може да опитат атака срещу Литва

Отношенията им с Беларус и Русия се влошиха още повече заради пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., а президентът на Литва Гитанас Науседа е един от най-откровените поддръжници на украинците в борбата им срещу окупационната армия на руския президент Владимир Путин.

🚨 Press release - Four U.S. Army Soldiers are currently missing in Lithuania in a training area near Pabradė. https://t.co/L6zSYzuQwD