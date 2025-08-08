Лукашенко обяви, че това е последният му мандат като президент на Беларус

Д ържавният глава на Беларус, Александър Лукашенко, заяви, че не планира да се кандидатира на следващите президентски избори в страната, предаде БелТА.

Лукашенко също така увери, че синът му няма да "го наследи" на президентския пост.

"Не, вече не планирам, не планирам. Единственото нещо, което си позволявам да мисля насаме – и не съм го казвал и публично, е, вижте, ако Тръмп скоро ще навърши 80 години и изглежда добре, то аз също съм спортен човек, опитвам се да водя такъв начин на живот. Той не пие алкохол – аз не пия, не пуша – той също не пуши. Мисля, че мога да се меря с него по отношение на здравето, въпреки че нашите бегълци ме погребват всеки месец. Тръмп е като булдозер, като кон. Ще се старая да бъда по-силен от Тръмп", заяви Лукашенко в интервю пред "Тайм".

Той посочи, че синът му няма да го наследи на поста.

"Не, той няма да ме наследи. Знаех, че ще искате да попитате това. Не, не, не. Идете да го питате – може сериозно да го обидите с този въпрос", каза Лукашенко.

На 30 август той ще навърши 71 години. Лукашенко управлява Беларус без прекъсване от 1994 г., вече над 30 години, което го прави най-дълго властващият лидер без прекъсване в държавите от бившия СССР.