Свят

Лукашенко обяви, че това е последният му мандат като президент на Беларус

Той посочи, че синът му няма да го наследи на поста

8 август 2025, 16:53
Лукашенко обяви, че това е последният му мандат като президент на Беларус
Източник: Getty Images

Д ържавният глава на Беларус, Александър Лукашенко, заяви, че не планира да се кандидатира на следващите президентски избори в страната, предаде БелТА.

Лукашенко също така увери, че синът му няма да "го наследи" на президентския пост.

Лидерът на беларуската опозиция призовава Тръмп да „накаже“ диктатора Лукашенко

"Не, вече не планирам, не планирам. Единственото нещо, което си позволявам да мисля насаме – и не съм го казвал и публично, е, вижте, ако Тръмп скоро ще навърши 80 години и изглежда добре, то аз също съм спортен човек, опитвам се да водя такъв начин на живот. Той не пие алкохол – аз не пия, не пуша – той също не пуши. Мисля, че мога да се меря с него по отношение на здравето, въпреки че нашите бегълци ме погребват всеки месец. Тръмп е като булдозер, като кон. Ще се старая да бъда по-силен от Тръмп", заяви Лукашенко в интервю пред "Тайм".

Той посочи, че синът му няма да го наследи на поста.

Лукашенко помилва 16 политически затворници след Тихановски

"Не, той няма да ме наследи. Знаех, че ще искате да попитате това. Не, не, не. Идете да го питате – може сериозно да го обидите с този въпрос", каза Лукашенко.

На 30 август той ще навърши 71 години. Лукашенко управлява Беларус без прекъсване от 1994 г., вече над 30 години, което го прави най-дълго властващият лидер без прекъсване в държавите от бившия СССР.

Източник: БГНЕС, БелТА    
Лукашенко Беларус президент
Последвайте ни
Грабеж пред клон на банка в София

Грабеж пред клон на банка в София

Тъжна развръзка - откриха мъртъв 18-годишния младеж, изчезнал в морето край Аркутино

Тъжна развръзка - откриха мъртъв 18-годишния младеж, изчезнал в морето край Аркутино

Лукашенко обяви, че това е последният му мандат като президент на Беларус

Лукашенко обяви, че това е последният му мандат като президент на Беларус

Тръмп се зае с Армения и Азербайджан

Тръмп се зае с Армения и Азербайджан

Двойни цени в магазините: Пазете се от объркване

Двойни цени в магазините: Пазете се от объркване

pariteni.bg
Могат ли котките да бъдат синоптици

Могат ли котките да бъдат синоптици

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 1 ден

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Врачки завлякоха жена с 30 хил. евро за магия за любов и здраве

Врачки завлякоха жена с 30 хил. евро за магия за любов и здраве

Свят Преди 1 час

Те ѝ обещали да я съберат с любимия човек

Камион се блъсна във влак край Пловдив

Камион се блъсна във влак край Пловдив

България Преди 1 час

Водачът на тежкотоварния автомобил е откаран в болница

Еди Мърфи: Ще получа Оскар - когато остарея и нямам зъби

Еди Мърфи: Ще получа Оскар - когато остарея и нямам зъби

Любопитно Преди 2 часа

„Винаги съм се чувствала, че работата му е призната, но същевременно недооценена, и това понякога ме дразни“

Тежка катастрофа на АМ „Тракия”, пострадаха деца

Тежка катастрофа на АМ „Тракия”, пострадаха деца

България Преди 2 часа

Шофьор изгубил контрол и блъснал изпреварвания автомобил

.

Издирваният по разследването с братя Лебешковски се е предал

България Преди 2 часа

Димитър Вълканов е задържан за 72 часа

Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим

Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим

Свят Преди 3 часа

Рим е един от водещите кандидати за домакинство на историческата среща между САЩ и Русия

Снимката е илюстративна

Катастрофа затруднява движението по „Струма”

България Преди 3 часа

Въведени са и промени в движението при Симитли заради засиления трафик към Гърция

Берлин спира износа на оръжие, което Израел би могъл да използва в Газа

Берлин спира износа на оръжие, което Израел би могъл да използва в Газа

Свят Преди 3 часа

Международната загриженост нараства заради страданията на палестинците в Газа

.

Българите са в топ 3 на Европа по живот в добро здравословно състояние

България Преди 3 часа

Това показват данни на Евростат

<p>5 от най-странните звездни диети, които ще ви оставят без думи</p>

Най-странните диети на знаменитости - от гладуване до пиене само на лимонада

Любопитно Преди 3 часа

От гладуване с дни до хранене само с лимонена вода - тези звезди доказаха, че когато става дума за външен вид, граници почти няма

НЗОК започна беседи за здравните права в домовете за възрастни хора

НЗОК започна беседи за здравните права в домовете за възрастни хора

България Преди 3 часа

По време на беседите експерти от НЗОК разясняват на живущите в домовете техните права

,

МОЛДПРЕС: България е шестият най-голям икономически партньор на Молдова от ЕС

Свят Преди 4 часа

През 2024 г. общата стойност на търговския обмен между двете страни се е увеличила с 14,8% в сравнение с 2023 г

MGK разкри какво вбесява Меган Фокс

MGK разкри какво вбесява Меган Фокс

Любопитно Преди 4 часа

Двамата работят по това да се сдобрят и потенциално да се съберат отново

10 загинали и 33 изчезнали при наводнения в северозападен Китай

10 загинали и 33 изчезнали при наводнения в северозападен Китай

Свят Преди 4 часа

Си Цзинпин е наредил да се положат „максимални усилия“ за спасяването на изчезналите хора

<p>Злодей или герой: Кой е&nbsp;&bdquo;бащата&ldquo; на пакистанската атомна бомба</p>

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Свят Преди 4 часа

Как Абдул Кадир Хан създава международна мрежа за разпространяването на ядрени технологии

,

Що е то цифрово евро и ще има ли дигитална валута еврозоната

България Преди 4 часа

Тя може да замени парите в брой и да се ползва при липса на интернет

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Лъвският портал 08.08.2025: Какво ни носи и как да се възползваме от космическата енергия

Edna.bg

Михаела Маринова се сгоди? (СНИМКИ)

Edna.bg

Нюкасъл се спря на два варианта за заместник на Исак

Gong.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948: Огън, следвай ме!

Gong.bg

Извършен е опит за грабеж пред клон на банка в София, нападателят е задържан

Nova.bg

Катастрофа на магистрала „Тракия”, две деца са в болница (СНИМКА)

Nova.bg