Тихановска към Тръмп: Лукашенко иска да ви заблуди

Тръмп затопли отношенията с Лукашенко този месец, като смекчи някои санкции срещу Беларус в замяна на освобождаването на политически затворници

25 септември 2025, 12:21
Тихановска към Тръмп: Лукашенко иска да ви заблуди
Л идерката на беларуската опозиция Светлана Тихановска предупреди американския президент Доналд Тръмп, че беларуският му колега Александър Лукашено иска да го заблуди с жестове като освобождаването на затворници, предаде Асошиейтед прес.

Тихановска каза това в интервю, което даде за АП в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Тръмп затопли отношенията с Лукашенко този месец, като смекчи някои санкции срещу Беларус в замяна на освобождаването на политически затворници. Президентът на САЩ се похвали, че личните му контакти с неговия беларуски колега са много добри и че помежду им има страхотна комуникация, отбелязва АП.

Лукашенко помилва 16 политически затворници след Тихановски

Светлана Тихановска е в изгнание, след като избяга от Беларус вследствие на оказан върху нея натиск заради участието си като кандидат-президент на изборите през 2020 година. На тези избори Лукашенко спечели шести президентски мандат, което доведе до най-голямата вълна от протести в историята на Беларус. Правителството реагира на протестите със сурови репресии.

Въпреки че благодари на Тръмп за освобождаването на беларуските затворници, Тихановска предупреди САЩ "да не плащат твърде много" за малкия брой хора, които беларуският лидер е готов да освободи понастоящем.

Общо 51 затворници бяха освободени най-наскоро, като през изминалата година Лукашенко е освободил повече от 300 души.

Източник: БТА    
