Бедствието в Бразилия: Расте броят на жертвите на наводненията

Б роят на загиналите при тежките наводнения в южния бразилски щат Рио Гранди до Сул достигна 136, съобщи днес бразилската гражданска защита, цитирана от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че още 125 души остават в неизвестност.

Бурите и наводненията, връхлетели най-южния бразилски щат, доведоха до това близо 537 000 души да бъдат разселени, по данни на гражданската защита.

Близо 446 населени места и около 2,1 милиона души са засегнати в щата с население близо 10,9 милиона жители.

