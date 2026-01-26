Свят

Бедствие в САЩ: Арктически студ взе 13 жертви, рекордна температура от -45°C скова страната

Близо милион домакинства са без ток, а 14 400 полета бяха отменени; властите в 17 щата предупреждават, че най-лошото тепърва предстои

Обновена преди 3 часа / 26 януари 2026, 08:36
Н ай-малко тринадесет души загубиха живота си, а близо милион домакинства останаха без ток, след като безпрецедентна зимна буря скова Съединените щати. С рекордна температура от -45°C и над 180 милиона засегнати граждани, властите предупреждават, че най-лошото тепърва предстои. Докато летищата са в колапс, а пътищата са блокирани от „катастрофален лед“, губернатори обявиха извънредно положение в 17 щата, определяйки ситуацията като брутална и смъртоносна.

„Брутално и опасно“: Хроника на една ледена катастрофа

„Нашият щат е под арктическа обсада“, заяви губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул. „Ситуацията е брутална, смразяваща до костите и изключително опасна.“ Думите ѝ не са преувеличение – в селцето Копенхаген, близо до канадската граница, термометрите отчетоха рекордните -45°C.

До момента е потвърдена смъртта на най-малко 13 души в щатите Луизиана, Тексас, Канзас и Тенеси. Властите предупреждават, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като спасителните екипи все още не могат да достигнат до най-изолираните райони заради „катастрофалното натрупване на лед“.

Авиационен колапс: Най-големият хаос от пандемията насам

Въздушният транспорт в САЩ практически спря. Само в рамките на едно денонощие са отменени над 14 400 полета, а други 8 000 са със сериозни закъснения. Според авиационните анализатори от Cirium, това е най-големият брой анулирани полети за един ден от пика на COVID-19 пандемията насам. Летищата в Ню Йорк, Чикаго и Атланта приличат на бежански лагери, пълни с хиляди блокирани пътници.

Живот под нулата: Без ток и на дистанционно обучение

Близо 850 000 домакинства са без електричество, като най-тежко е положението в Тенеси (над 300 000 прекъсвания), Тексас и Мисисипи. Енергийната мрежа се огъва под тежестта на обледените далекопроводи и рекордното потребление.

В Ню Йорк кметът Зоран Мамдани нареди хиляди камиони за боклук да бъдат оборудвани със снежни гребла, за да почистват Таймс Скуеър и основните артерии. Учениците в най-големия американски град преминаха на дистанционно обучение – мярка, която се прилага в още дузина щати.

„Уникална буря“: Прогнозите остават мрачни

Метеоролозите от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA) определят бурята като „уникална“ поради огромния ѝ обхват и екстремния студ, който ще се задържи поне още една седмица.

Снеговалежи: В Североизтока се очаква снежната покривка да достигне 60 см за броени часове.

Леден дъжд: В Джорджия се подготвят за най-голямата ледена буря от десетилетие.

Скорост по пътищата: В Ню Джърси е въведено ограничение от 55 км/ч по магистралите заради нулева видимост и поледици.

Въпреки опасностите, някои американци намериха начин да се забавляват – социалните мрежи бяха залети от видеоклипове на замръзваща във въздуха паста и хора, които карат ски в Сентръл Парк. За милиони други обаче, следващите дни ще бъдат въпрос на оцеляване в очакване на края на тази „арктическа обсада“.

По данни на аналитичната компания „Сириъм“ (Cirium), водещ световен източник на анализи за авиацията, това е най-мащабното събитие с отменени полети от началото на пандемията от COVID-19. Най-силно засегнати са били летищата в североизточната част на страната. Летище „ЛаГуардия“ в Ню Йорк временно спря работа в неделя следобед, а на националното летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон всички излитащи полети за деня бяха отменени.

Във Филаделфия бяха отменени 94 процента от полетите, а на международното летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк – около 80 процента. Значителни смущения бяха отчетени и на летищата в Далас – Форт Уърт, Шарлът и Атланта.

Най-голям брой отменени полети отчетоха „Американ еърлайнс“ (American Airlines), „Делта еър лайнс“ (Delta Air Lines), „Саутуест еърлайнс“ (Southwest Airlines), „Юнайтед еърлайнс“ (United Airlines) и „ДжетБлу“ (JetBlue), сочат данните на FlightAware.

Експерти предупредиха, че възстановяването на въздушния трафик може да отнеме дни, като закъсненията ще имат отражение и върху полети извън директно засегнатите от бурята райони.

зимна буря САЩ
зимна буря САЩ
зимна буря САЩ
зимна буря САЩ
Източник: БТА, Бойчо Попов/Sky News/NBC News    
