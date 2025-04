Зеленски: Повече от 155 китайци се бият за Русия

С поред документи на украинското разузнаване, от началото на април във въоръжените сили на Русия служат най-малко 155 китайски граждани, съобщи „Киев Индипендънт“.

„Китайският въпрос е сериозен. Има 155 души с имена и паспортни данни, които воюват срещу украинците на територията на Украйна“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Китай отговори на Зеленски за пленените китайци

„Събираме информация, смятаме, че те са много повече. За тези 155 души има паспортни данни, откъде са, китайските им документи, възраст и т. н.“, подчерта Зеленски.

Според него китайските войници са служили в руската 70-а отделна гвардейска мотострелкова бригада, 255-а стрелкова дивизия и други руски части.

Ден по-рано украинският президент съобщи за залавянето на двама китайски граждани, воюващи за Русия в източната част на Донецка област. Групата от шестима китайски граждани е влязла в сблъсък с украинските сили, а двама от тях в момента са задържани от Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

В тях е имало документи с имената, личните данни, мястото на служба и длъжността в руската армия на други китайски граждани. Дори снимки на някои от тях.

Заловените китайски войници са идентифицирани като Уан Гуанджън и Джан Ринбо, родени съответно през 1991 г. и 1998 г.

Гуанджън е заловен близо до Белогоривка, Донецка област, а Ринбо - близо до Тарасивка, още по на юг.

Единият от заловените войници твърди, че е платил 300 000 рубли (приблизително 3 000 долара) на посредник в Китай, за да се присъедини към руската армия в замяна на обещание за гражданство.

„Пекин знае за това. Руснаците разпространяват рекламни видеоклипове за набиране на военнослужещи чрез китайските социални мрежи“, каза Зеленски.

Зеленски: Украйна плени китайци, биещи се за Русия

Той инструктира външния министър Андрий Сибиха да се свърже с Пекин. Украйна привика шарже д'афер на Китай, за да поиска официално обяснение и да изрази осъждане.

„Записваме, че това са китайски граждани, те се борят срещу нас, използват оръжие срещу украинци на територията на Украйна“, заяви президентът.

В отговор Пекин посочи, че „проверява“ твърденията, като отново подчерта, че на китайските граждани е забранено да участват в чуждестранни въоръжени конфликти.

Украинският президент каза, че очевидното присъствие на китайски граждани в редиците на руската армия е още едно доказателство, че Москва не се стреми към мир и продължава да получава подкрепа от страни като Китай, Иран и Северна Корея.

Държавният департамент на САЩ нарече информацията „обезпокоителна“, като добави, че следи отблизо ситуацията.

„Наясно сме с тези съобщения“, заяви на 8 април говорителката Тами Брус.

Началникът на Индо-тихоокеанското командване на Въоръжените сили на САЩ (USINDOPACOM) адмирал Самюъл Папаро потвърди днес, че Украйна е заловила двама китайци, сражавали се в Източна Украйна на страната на Русия, и заяви, че всеки руски успех в Европа ще окуражи Китай в собствените му офанзивни амбиции, предаде „Ройтерс“.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Дзиен по-рано отхвърли твърдението на Зеленски, че „много“ китайски граждани са били вербувани от Русия да воюват за нея, като „абсолютно безпочвени“.

The first two captured Chinese citizens. Today, investigators from the Security Service of Ukraine spoke with them. We are working to establish all the facts regarding the involvement of these and other Chinese citizens being part of the Russian occupation army. Ukrainian… pic.twitter.com/PkBpBjI2Qm