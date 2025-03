Облеклото на Зеленски ли разпали скандала в Белия дом

Това беше първото нещо, което президентът Доналд Тръмп каза, когато президентът на Украйна Володимир Зеленски излезе от колата си в Белия дом в петък. „Много сте се издокарали днес“, каза Тръмп, докато го поздравяваше, имайки предвид черния суичър на Зеленски във военен стил, украсен с украинския тризъбец.

Зеленски избягва костюмите, закопчани ризи и вратовръзки – дори по време на важни срещи със световни лидери и обръщение към Конгреса на САЩ – от началото на пълномащабното руско нахлуване в страната му през 2022 г.

Украинският лидер каза, че изборът му на военно облекло е проява на солидарност с войниците, които се бият с руската армия на фронта

на войната, пише Би Би Си (BBC).

Но това отдавна е дразнещо за критиците на американската помощ за Украйна и след като години наред беше дискусионна тема сред някои десни критици, въпросът привлече световното внимание по грандиозен начин по време на вече скандалната среща в Овалния кабинет в петък с Тръмп и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Въпрос към Зеленски от американски репортер го обвини в неуважение към повода, като не носи костюм и това веднага промени атмосферата в стаята, според присъстващи репортери на BBC. И малко по-късно по-големи въпроси за уважение и благодарност подхраниха ужасяващия спор, който накара президентът и вицепрезидентът на САЩ да укорят своя европейски съюзник пред световните телевизионни камери.

Когато срещата беше отворена за въпроси от страна на репортерите, един дойде от Брайън Глен, главен кореспондент на Белия дом за консервативната кабелна мрежа Real America's Voice.

„Защо не носите костюм?

Вие сте на най-високото ниво в управлението на тази държава (бел. ред. в Овалния кабинет) и отказвате да носите костюм“, попита Глен. „Имате ли костюм?“, продължи той. „Много американци имат проблеми с това, че не зачитате достойнството на този офис“, каза още репортерът.

Not enough people are talking about this absolutely ridiculous moment when Brian Glenn (who is reportedly dating Marjorie Taylor Greene) asked Zelensky, “Why don’t you wear a suit?!? Do you own a suit?” Absolutely pathetic and embarrassing. pic.twitter.com/HpvtfLDfUv

Агресивните въпроси белязаха момента, в който украинският президент – който дотогава изглеждаше като ангажиран в дипломатичен, дори приятелски разговор с Тръмп – за първи път изглеждаше уморен и раздразнен. „Ще нося костюм, след като тази война приключи“, отговори Зеленски.

След това украинският президент нанесе словесен удар на репортера. „Може би нещо като вашия, да. Може би нещо по-добро, не знам“, каза той, предизвиквайки смях в стаята. „А може би нещо по-евтино“, заключи държавният глава на Украйна.

Въпросът на Глен даде израз на отдавнашната хватка в света на политиката на МAGA (Make America Great Again – Да направим америка велика отново, мотото на Доналд Тръмп в предизбраната му кампания и по време на мандатите му), където някои, като Джей Ди Ванс, твърдят, че украинският лидер не изглежда да показва достатъчно благодарност или уважение към САЩ за три години военна помощ, получена от САЩ.

Бивш местен телевизионен репортер в Далас, който стана по-известен в консервативните кръгове с работата си в друг про-Тръмп канал, Right Side Broadcasting Network, Глен е безсрамен фен на Тръмп. Миналата година той каза пред POLITICO, че е „100% зад президента Тръмп и дневния ред на „Америка на първо място“. Съобщава се също така, че се среща с Марджъри Тейлър Грийн, конгресменката от Джорджия, която е един от най-отявлените поддръжници на Тръмп.

Глен беше в стаята като част от преспула на Белия дом, група репортери, които отразяват президента на официални събития от името на по-широките медии. Администрацията на Тръмп пое контрола върху пула тази седмица от асоциация на журналисти, заявявайки, че това ще даде повече достъп до „нови гласове“.

След скандала в Овалния кабинет Глен публикува онлайн, че изпитва „изключителна емпатия към народа на Украйна“, но каза, че липсата на костюм на Зеленски демонстрира „вътрешното му неуважение“ към САЩ.

