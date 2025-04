Зеленски потвърди: Има украински войски на руска територия

У краинският президент Володимир Зеленски за първи път публично призна, че неговите войски са активни в Белгородска област на Русия. „Ние продължаваме да провеждаме активни операции в граничните райони на вражеска територия и това е абсолютно справедливо –

войната трябва да се върне там, откъдето дойде“,

каза той в понеделник, цитиран от Би Би Си (BBC).

Неговите коментари се отнасяха и за района на Курск в Русия, където Украйна все още държи малка територия след голяма офанзива миналата година. Оттогава Москва си върна по-голямата част от територията.

