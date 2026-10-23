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Разследват бащата на Меган Маркъл за детска порнография

Разкритието е направено от сина на Томас-старши - Томас Маркъл-младши, който е полубрат на бившата актриса и настояща херцогиня на Съсекс

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 октомври 2026, 09:27
Разследват бащата на Меган Маркъл за детска порнография
Меган Маркъл   
Източник: GettyImages
  • Бащата на Меган Маркъл, Томас Маркъл-старши, е заподозрян и разследван за притежание на детска порнография, според съобщение на „The Sun“.
  • Полубратът на херцогинята, Томас Маркъл-младши, съобщава, че е открил материалите в дома на баща им във Филипините.
  • Местните власти се подготвят да изземат доказателствата, докато се очаква ФБР да проведе самостоятелно разследване.

Бащата на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл, Томас Маркъл-старши, е разследван за предполагаемо притежание на детска порнография, според нов доклад, съобщава списание People.

Разкритието е направено от сина на Томас-старши - Томас Маркъл-младши, който е полубрат на бившата актриса, пише списанието позовавайки се на инфорамация от The Sun.

Нерегламентираните материали са били намерени в дома на Томас-старши в Себу, Филипините, в четири големи кашона, съдържащи „стотици, ако не и хиляди“ изображения с детска порнография. Твърди се, че Томас-младши е открил видеоклипове на момичета на възраст не повече от 10 или 11 години, извършващи сексуални действия, както и 15-минутно видео с голи момичета на стария си мобилен телефон на баща си.

Томас-младши също така твърди, че е намерил три снимки на голи момичета. Той споделя пред „The Sun“, че едно от изображенията изглежда е било заснето в бившия дом на баща му в Росарито, Мексико.

60-годишният мъж заяви, че е съобщил за материалите на 82-годишния си баща на полицията, съобщава медията. Полицейското управление във Филипините не отговори веднага на запитването на списание „PEOPLE“ за потвърждение.

Представител на херцога и херцогинята на Съсекс отказа коментар при запитване от „PEOPLE“.

На 10 юли Томас-младши също така е „съобщил за намереното на горещата линия на ФБР, Националния център за липсващи и експлоатирани деца в САЩ и щатската полиция в Пенсилвания, където баща му е живял“, според „The Sun“.

„Когато намерих тези материали, бях ужасен и нямах друг избор, освен да докладвам баща си“, казва Томас-младши пред „The Sun“.

„Подкрепях го, грижех се за него и му помагах с години, но това приключва тук. Няма да говоря с баща си никога повече, освен ако не бъда призован да дам показания срещу него“, заявява той. Томас-младши се грижеше за баща си заради продължаващите му здравословни проблеми, включително инсулта му през 2022 г. 

„Това, което видях, ме разболя, целият този материал просто се стовари отгоре ми и не знаех какво да правя. Веднага разбрах, че е строго незаконно и че ще вляза в затвора за дълго време, ако не се отърва от него. Почуствах се предаден, ядосан и отвратен и разбрах, че трябва да го докладвам“, казва той.

Според „The Sun“ от ФБР са „потвърдили получаването“ на клетвената декларация на Томас-младши и „се подготвят да започнат собствено разследване“. Източник, „близък до случая“, споделя: „Агент на ФБР вече е поискал данните за контакт с разследващите, водещи случая във Филипините“.

Освен това изданието съобщава: „Разследващите от Междуведомствения съвет срещу трафика на хора в четвъртък назначиха оперативна група, ръководена от специализирания Център за защита на жените и децата“.

Меган е в обтегнати отношения с баща си от периода преди сватбата си с принц Хари през май 2018 г. Очакваше се Томас-старши да я заведе до олтара, но в крайна сметка той не присъства след скандал с инсценирани папарашки снимки и съобщени здравословни проблеми. Крал Чарлз (тогава принц на Уелс) го замести, за да придружи Меган по пътя към олтара. Оттогава бащата и дъщерята остават раздалечени.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: People    
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