Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото

Т ърговски банки у нас алармираха за активна фишинг кампания, която използва темата за еврото, за да подвежда клиенти. Измамниците разпространяват фалшиви имейли и SMS-и, в които се твърди, че има дублиране на плащания или неправомерно задържани суми по банкови сметки.

В съобщенията получателите се приканват към „спешни действия“ чрез натискане на линк, който уж води до възстановяване на средства. Банковите институции са категорични, че това са измамни послания и предупреждават клиентите да не отварят подобни връзки.

Основен сигнал за фишинг атака е искането за предоставяне на лична или финансова информация, потвърждение на данни или извършване на превод, коментира киберекспертът Кирил Григоров. Според него подобни атаки следват актуалните обществени теми и са очаквани на фона на чувствителността около въвеждането на еврото.

"Гражданите трябва да бъдат особено бдителни в следващите седмици и месеци, да проверяват внимателно подателя на съобщенията и при съмнение незабавно да се свържат с банката си по официалните ѝ канали", предупреди Григоров, цитиран от NOVA.