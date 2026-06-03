Мъж стана милиардер за ден по погрешка, но властите му блокираха дори личните пари

Н евероятен инцидент, изглеждащ като филмов сценарий, се разигра в Турция и изправи накрак финансовите институции в страната. 32-годишният Ахмад Джахангард Такало, който е от азербайджански произход и живее в град Ван, откри в банковата си сметка астрономическата сума от близо 1 трилион турски лири (около 21,8 милиарда долара).

Историята започва в съвсем обикновен ден, когато Такало отива до кварталния магазин, за да пазарува хранителни стоки. При опит да плати на касата обаче, банковата му карта е отхвърлена и терминалът изписва грешка. Изненадан от ситуацията, младият мъж решава да провери баланса си през мобилното приложение на банката. Вместо очакваните няколкостотин лири, на екрана на телефона му се изписва цифра, която трудно може да бъде произнесена: точно 999 999 999 999 лири и 99 куруша.

Паника в банковия клон: „Всички се събраха около мен“

Първоначално Такало решава, че става въпрос за софтуерен бъг или грешка в изписването на запетаята. За да изясни ситуацията, той незабавно се отправя към най-близкия банков клон. Когато показва екрана на телефона си на гишето, спокойната атмосфера в банката мигновено се изпарява.

Служителят зад гишето изпада в шок и веднага вика началника на смяната, който от своя страна свиква целия мениджърски екип, включително директора на клона.

„Всички служители се събраха около мен в пълно недоумение. Първоначално ситуацията им се стори забавна, започнаха да се шегуват и да се смеят“, разказва Ахмад.

Усмивките обаче бързо изчезват, когато в системата се задейства автоматична тревога на най-високо ниво. Поради колосалния размер на трансакцията и нейния напълно неясен произход, случаят мигновено попада под радара на MASAK (Службата за разследване на финансови престъпления към Министерството на финансите на Турция).

Теоретичен милиардер, но на практика – без пукната стотинка

Стойността на мистериозния превод в чужда валута възлиза на 21,8 милиарда долара. Тази сума на хартия автоматично поставя 32-годишния Такало на 116-о място в класацията на най-богатите хора в света на списание Forbes.

„За броени часове се почувствах така, сякаш дори Илон Мъск би ми завидял за това състояние“, споделя с горчива усмивка младия мъж. Реалността обаче се оказва коренно различна. Вместо да започне живот на милиардер, Такало се оказва напълно блокиран. MASAK налага тотален запор върху всички негови банкови сметки до изясняване на случая. Поради това той вече близо месец няма достъп дори до собствените си трудови доходи и лични спестявания, което го поставя в изключително трудно финансово положение.

Консултация с изкуствения интелект

Докато чака институциите да разплетат случая, Такало решава от любопитство да попита платформи за изкуствен интелект какво всъщност означава подобно състояние и какво може да се купи с него.

„Отговорите на изкуствения интелект бяха доста забавни и мащабни. Той ми изчисли, че с тези пари мога да финансирам изграждането на точно 1000 модерни футболни стадиона, да купя 9 огромни тира, препълнени догоре с чисто злато, или просто да купя земя и да създам от нулата изцяло нова, независима държава с население от 300 000 души“, разказва Такало.

Към момента официалното разследване на финансовото разузнаване и прокуратурата в Турция продължава. От банката отказват да дадат детайлна информация на потърпевшия, позовавайки се на поверителност на процедурите при съмнения за пране на пари или мащабни системни грешки. Ахмад Джахангард Такало апелира към властите за бързо премахване на запора над неговите лични средства, за да може да покрива ежедневните си разходи, и настоява мистерията около „глупавата банкова грешка“ да бъде разкрита възможно най-скоро.