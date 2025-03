Балкански сблъсък на Miami Open 2025: Димитров се бори, но класата на Джокович бе непреодолима

Г ригор Димитров загуби от Новак Джокович с 2:6, 3:6 в среща от полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями. Българинът започна с пробив двубоя, но след това Новак Джокович не остави шанс на родния ни тенисист, като бе почти безгрешен. Гришо рискуваше повече и опитваше да бъде агресивен, но допускаше прекалено много непредизвикани неточности, което доведе и до този краен резултат, съобщи Gong.bg .

Въпреки всичко, турнирът може да се счита за успешен за българина, макар и да имаше точки, които да защитава, след като достигна до финала през миналата година. Новак Джокович ще се изправи в спор за трофея срещу победителя от мача между Тейлър Фриц и Якуб Меншик.

ПЪРВИ СЕТ 2:6

Новак Джокович сервираше в първия гейм, а първата точка бе на сметката на Григор Димитров, който я спечели на мрежата. Следващата точка бе дълго разиграване, а българинът не направи много добра къса топка, но след това бе прецизен отново на мрежата и успя да завърши. Димитров атакува отново към мрежата след страхотна защита, която премина в атака и реализира уинър, достигайки до три точки за пробив - 0:40. Джокович пласира ас - 15:40. Сърбинът атакува мрежата в следващата точка, но допусна грешка и пробивът бе факт.

Гришо не започна добре, като изгуби първите две точки, изпращайки топката на два пъти в аут - 0:30. Последва непредизвикана грешка от форхенд и се стигна до три точки за пробив за Джокович - 0:40. Григор допусна поредна грешка при дълго разиграване и извади топката в аут, а това означаваше и рибрейк.

Димитров спечели първата точка на сервис на противника, но Джокович успя да се мобилизира и не даде шанс повече на българина, затваряйки частта на 15. Гришо загуби първата точка в следващия гейм, но реагира чудесно с две бързи точки. Григор реализира след това страхотен бекхенд уинър - 40:15. Геймът завърши с ас.

Джокович спечели първата точка, след като българинът прати топката в мрежата, а след това последва и уинър на сърбина за втората му точка - 30:0. Новак пласира страхотен първи сервис, който не бе върнат, а в следващата точка пласира чудесен бекхенд, който му затвори и гейма.

Геймът започна с двойна грешка на Григор, а българинът след това допусна и непредизвикана грешка от форхенд - 0:30. Последва чудесна постепенна атака, която родният ни състезател завърши със смач - 15:30. Първият сервис отново не влезе, а след това Гришо допусна грешка от бекхенд слайс - 15:40. Гришо отрази първата опасност, но след това допусна грешка от форхенд, като избърза и пробивът бе реализиран. Джокович бе категоричен в затвърждаването на пробива и не срещна трудности, затваряйки гейма на 15.

Геймът започна с непредизвикана грешка на Гришо от форхенд - 0:15. Българинът пласира добър първи сервис и изравни - 15:15. Последва дълго разиграване, което бе спечелено от Джокович след форхенд уинър. Гришо се мобилизира и следващата точка, но след това Джокович бе агресивен и успя да достигне до сетбол - 30:40. Гришо атакува мрежата, но не успя да вкара топката в полето и допусна пробив, с което сетът бе спечелен от Джокович.

🧠 STAT: 🇷🇸🇧🇬 Novak Djokovic vs Grigor Dimitrov at the Miami Open will be the OLDEST Masters 1000 semi-final match up in ATP singles history. 😮‍💨 71+ years on the court. 🍷 Ageing like fine wine. 📸 Susan Vera/Reuters pic.twitter.com/zXrWPFG2BM

ВТОРИ СЕТ 3:6

Джокович започна добре втория сет, като спечели първите две точки, но след това Григор го принуди да сбърка, след като бе агресивен от форхенд - 30:15. Последва непредизвикана грешка на сърбина - 30:30. Гришо имаше добра възможност да атакува, но пропусна от бекхенд - 40:30. Джокович се концентрира и бе прецизен, а топката на Григор излезе в аут и геймът приключи.

Българинът започна агресивно и взе точката, атакувайки мрежата, но след това направи двойна грешка. В следващата точка и двамата бяха на мрежата, но Джокович изигра добре ситуацията и спечели точката - 15:30. Григор опита да е агресивен отново, но сбърка от форхенд - 15:40. Джокович направи страхотен ретур, а Гришо запрати топката в мрежата и пробивът бе факт.

Джокович стартира с ас. В следващите две точки Гришо запрати топката в мрежата и това даде добър аванс на съперника - 40:0. Геймъг приключи с нова грешка на българина. Григор направи най-добрия си гейм и спечели подаването си на 0, а последната точка бе изключително красива след като завърши с изключително трудно воле на мрежата.

Първата ни ракета опита да е агресивен през целия гейм, за да скъси разиграванията и да опита да реализира бързи точки, но не съумя да го направи и Джокович бързо спечели гейма на 0. Димитров загуби първата точка в сервис гейма си, но след това се мобилизира и спечели бързо следващите две. Последва атака към мрежата и ново успешно воле за Гришо - 40:15. Григор затвори гейма си с ас.

Джокович спечели първата точка, но след това Григор влезе в дълго разиграване, което завърши с форхенд уинър по диагонала - 15:15. Димитров реши да рискува и атакува правата, но допусна грешка - 30:15. Българинът продължи с атакуващия си стил и завърши на мрежата - 30:30. Следващото разиграване отново бе дълго, като двамата чакаха грешка на съперника, а тя дойде от ракетата на Григор, който изненадващо не уцели чисто от форхенд. Геймът завърши с нова грешка на българина от по-силния му удар.

Гришо поведе с 30:15 при подаването си, но след това допусна двойна грешка. Последва грешка на Григор от бекхенд, което значеше и мачбол за сърбина. Димитров отрази с чудесен сервис - 40:40. Последва нов добър първи начален удар, който не бе върнат - предимство за Гришо. Геймът завърши с грешка от форхенд на Джокович.

Сърбинът стартира с чудесен сервис - 15:0, но след това показа нерви и допусна двойна грешка - 15:15. Джокович реализира ас след слайс сервис - 30:15. Последва страхотна игра на българина, който бе агресивен и завърши с бекхенд уинър - 30:30. Джокович се измъкна от ситуацията след нов страхотен сервис - 40:30, което означаваше и нов мачбол. Джокович не срещна трудности и успя да затвори мача, дочаквайки грешка на съперника.

Една от най-големите звезди в световния футбол Лионел Меси наблюдава на живо мача на Григор Димитров срещу Новак Джокович от полуфиналите на Мастърса в Маями.

Аржентинският национал живее в града откакто е играч на местния Интер.

Футболистът беше в компанията на ослепителната си съпруга Антонела, която изглежда също е фен на "марковия" тенис.

Тенис звездата на Щатите и добра приятелка на Гришо - Винъс Уилямс също беше на трибуните.

В началото на двубоя се случи нещо изключително изненадващо. Фен от трибуните провокира и обиди българина, нападайки го вербално, а Гришо не се стърпя и го попита дали има някакъв проблем.

Съдията веднага се намеси и бе извикана охраната, като зрителят бе незабавно отстранен.

Григор впечатли с реакцията си, като не се впусна в разправия, а поиска просто мачът да продължи.

The umpire removed someone from the stands who said something to Grigor Dimitrov during his match against Novak Djokovic in Miami



Grigor responded to the person: “You got an issue?”



The umpire told security to remove the person from the stands immediately. pic.twitter.com/nOCpkfsdod