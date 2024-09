Сръбска красавица ще е съдия на мача Георги Димитров - Новак Джокович

С лед броени часове София ще стане арена на тенис двубоя между Григор Димитров и Новак Джокович.

Стана ясно и кой ще арбитрира мегасрещата.

(Във видеото вижте как Григор Димитров се подготвя за мача)

На съдийския стол застава топ красавицата Марияна Вельович. Сръбската красавица е един от най-авторитетните рефери на Тура.

🚨Official: Marijana Veljović will be the umpire for Dimitrov-Djoković Tennis Gala tonight in Sofia, Bulgaria! 🇧🇬#NoleFam | @DjokerNole pic.twitter.com/AtK6jMFALw — Novak Weekly Podcast (@NovakWeekly) September 17, 2024

Марияна Вельович е едно от нежните лица на тениса. Нейната роля обаче е по-различна. Тя е официален арбитър от най-висока степен на мачове от женската и мъжката професионална верига. През 2015 година получава „Златна значка“. Чест и отговорност, които я поставят в позиция да ръководи двубои от Големия шлем и най-реномираните турнири в календара на WTA и ATP, пише Gong.bg .

Internet goes wild for 'elegantly cute' umpire Marijana Veljovic who stole the show at Australian Open after tense clash with Roger Federer 😘 #AusOpen https://t.co/M8S6MROaCY — セリフ。ai (@MixedPie) January 28, 2020

Сръбкинята е родена на 24 януари 1987 година в Крагуйевац. През 2008 година завършва правното училище в Белград с най-високо отличие сред всички останали, учещи за съдии. Благодарение на успеха и потенциала си, Съдийският комитет незабавно решава да й даде правото на пробен период, в който да реферира срещи на турнири от висока категория в страната. През 2009 година за първи път в Сърбия Международната тенис федерация одобрява създаването на учебно заведение от второ ниво в Нови Сад, където Неманя Радич, Дарко Гаджич и Марияна се сдобиват с „бели значки“.

От 2010 година Вельович започва регулярно да получава наряди за международни срещи с други нейни колеги чрез своеобразния еразъм на Съдийския комитет, обвързан с определени страни. Тя използва тази възможност и впоследствие е приета в трето ниво на заведение за обучение през 2011-а, което тя успешно завършва. Международната тенис федерация я награждава със „сребърна значка“ 2 години по-късно и така започва професионалната си кариера.

Въпреки скоропостижния си успех, Марияна никога не забравя откъде е тръгнала и поддържа регулярна връзка със сръбската тенис федерация. Когато имат нужда от нея, тя не отказва повиквателни от местни турнири, които са под нивото й и се отзовава.

The AFL has Ray Chamberlain



The ATP has Marijana Veljovic



AFL fans got the rough end of the deal#AusOpen pic.twitter.com/yshA5DHK0B — JAKE FLAGPIES23 🏆🖤🤍 (@IncrediblyBozza) January 25, 2023

Днес тя е известен и уважаван човек в съдийските среди на тениса, който регулярно получава правото да води решителни сблъсъци от най-известните състезания по цял свят.

Върхът в кариерата й е нарядът за дамския финал на Australian open през 2018 година между Симона Халеп и Каролин Вожняцки, както и този на Уимбълдън миналото лято между Серина Уилямс и отново Симона Халеп.

Марияна Вельович не се притеснява от никого и е готова да се намеси във всеки един момент, когато има някаква нередност на корта. По-рано днес в 1/4-финалната среща на Откритото първенство на Австралия между Роджър Федерер и Тенис Сандгрен, сръбкинята бе известена от страничен рефер, че швейцарецът е използвал нелицеприятни думи след една загубена точка. Реакцията на Вельович бе светкавична и тя предупреди официално Маестрото, следвайки стриктно протокола. Това бе доказателство, че дори да имаш на сметката си 20 трофея от Големия шлем, не можеш да убегнеш от чаровната, но строга и справедлива Марияна Вельович.

В същото време стана ясно, че Новак Джокович, носителят на 24 трофея от Големия шлем и действащ олимпийски шампион, пристигна в България за дългоочаквания благотворителен мач срещу Григор Димитров. Сърбинът стъпи на българска земя късно миналата вечер и бе посрещнат лично от българския тенисист Григор Димитров.

Novak Djokovic and Grigor Dimitrov in Bulgaria. 🇧🇬pic.twitter.com/Yt1YXk0HQG — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) September 17, 2024

Двете тенис звезди ще участват изцяло благотворително, като средствата от събитието ще бъдат дарени на Фондация „Григор Димитров“. Тези средства ще бъдат използвани за различни благотворителни проекти, подкрепяни от фондацията.

Всичко най-интересно от демонстративния мач между двамата ще може да го проследите на живо в Gong.bg от 20:00 часа.

Във връзка с провеждането на благотворителния мач между Григор Димитров и Новак Джокович днес от 20:00 часа в зала “Арена София” Столичната община осигурява допълнителен градски транспорт, съобщиха от пресцентъра на Общината.

По тролейбусни линии № 4, 5 и 11 движението ще е с намален интервал, ще бъдат осигурени допълнителни автобуси по линии № 76, 204, 213 и 604. Автобусите спират и на „Площад на Авиацията“.

От 10:00 часа до 24:00 часа на 17 септември се забранява движението и се разрешава паркирането на пътни превозни средства в крайната дясна лента на двете пътни платна на бул. „Асен Йорданов“ в участъка между бул. „Шипченски проход“ и пл. „Площад на авиацията“, без да се засягат спирките на градския транспорт.

Само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при Столичната дирекция на вътрешните работи от 13:00 часа до 24:00 часа на 17 септември се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Асен Йорданов“ в участъка между бул. „Шипченски проход“ и пл. „Площад на авиацията“, с изключение на превозните средства на градския транспорт, по бул. „Асен Йорданов“ в участъка между бул. „Шипченски проход“ и пл. „Площад на авиацията“.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase