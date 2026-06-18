Любопитно

Мошеникът, който стана герой в Германия

Преди 120 години се ражда един мит - това е историята на "Капитанът от Кьопеник"

18 юни 2026, 07:26
Мошеникът, който стана герой в Германия
Източник: iStock

К ак един дързък обир превърна обущаря Вилхелм Фогт в знаменитост и национална легенда на Германия? Преди 120 години се ражда един мит - това е историята на "Капитанът от Кьопеник", съобщава Deutsche Welle.

Кьопеник е квартал на Берлин от повече от сто години. Но всичко в него и до днес сочи, че това е един особен свят със свой колорит и свои герои. Наименованието „Hauptmann von Köpenick" („Капитанът от Кьопеник“) се среща върху улични табели, сувенири и туристически брошури. Има училище и барове, наречени на него, а пред кметството бронзовата фигура на „капитана“ – нисък мъж с мустаци във военна униформа, издигната от скулптора Спартак Бабаян през 1996 г. – посреща туристите. През лятото се организират възстановки с исторически униформи, а местният театър поставя сцени от прочутата история, която тази година навършва 120 години.

"Капитанът и до днес съществува като символ на Кьопеник и като легенда", казва германският актьор Макс Хоп, израснал в този квартал. „Чух тази история още като дете, тя не беше част от учебната програма – просто всички я знаят.“

Но кой е бил този човек? И защо се е превърнал в символ на квартала?

Един прочут обир

На 16 октомври 1906 г. обущарат Фридрих Вилхелм Фогт купил от антиквар в Берлин стара униформа на пруски капитан. След това я облякъл и излязъл на улицата, където спрял няколко войници, които се връщали обратно в казармите и им заповядал да тръгнат с него. Те без колебание се подчинили на мъжа в офицерска униформа.

С импровизирания отряд Фогт се отправил към Кьопеник. В кметството той заповядал да арестуват кмета и ковчежника, поставил стража отпред и поискал да му предадат градската хазна. След това Фогт наредил на войниците да занесат чувалите с около 4000 марки до гарата и спокойно си тръгнал с парите.

Колко "тежи" една пруска униформа

"Капитанът" не срещнал никаква съпротива: никой не му поискал документи и не се усъмнил в правомощията му. Заради военната униформа всички се подчинявали на Фогт, без изобщо да се замислят.

Тази история е разказана подробно в музея на кметството в Кьопеник, посветен на прочутия обир. В началото на 20 век Берлин е столица на империя, в която военните са на почит, а кариерата, общественият статут и уважението се предопределят от армейската униформа.

Неслучайно в пиесата на германския писател Карл Цукмайер, която по-късно превръща тази история в национален мит, един от героите възкликва, че „човекът започва от лейтенант нагоре“. Друг персонаж в пиесата пък казва, че „един човек се възприема според това как изглежда".

Кой е "Капитанът от Кьопеник"

В биографията на обущаря Вилхелм Фогт, т.е. на „Капитанът от Кьопеник“, обаче няма нищо героично. Посетителите в музея на кметството научават, че това е бил човек с множество присъди – основно за кражби. За първи път той попада зад решетките още като тийнейджър, след това получава 12 години затвор за фалшифициране на пощенски документи, а по-късно излежава 15 години за въоръжен грабеж.

Фогт излиза от затвора през 1906 г., когато вече е на близо 60 години, даже си намира работа, но понеже е смятан за „неблагонадежден", му е наредено да напусне града. Обирът на кметството в Кьопеник е следващият му провал – два дни по-късно го залавят с всичките пари.

Историята за дръзкото престъпление бързо се разчула: всички вестници писали за него, а анекдотът за преоблечения мошеник и измамените чиновници се предавал от уста на уста. Хората се надсмивали над изпълнителните войници, над кмета на Кьопеник и най-вече над самите себе си – осъзнавайки присъщата на германците склонност към ред, послушание и почит към униформата.

"Ето това означава дисциплина"

Но Фогт не излежава цялата си присъда – помилван е от Кайзер Вилхелм II, който, както твърдят историците, много се смял на тази история и дори бил казал следното: „Ето това означава дисциплина. Нито една друга нация в света не може да се сравнява с нас!“.

Така Вилхелм Фогт се превърнал в знаменитост и до края на живота си събирал публика, пред която разказвал историята за своята гениална измама. На надгробната му плоча е написано: „Капитанът от Кьопеник“.

Драматург разказва историята като притча за "малкия човек"

През 1930 г. Карл Цукмайер създава пиесата си „Капитанът от Кьопеник – една германска приказка“, но видоизменя историята, като я превръща в притча за „малкия човек“ и неговата борба с държавната машина. Според сюжета на пиесата Фогт излиза от затвора и възнамерява да започне честен живот, но попада в омагьосания кръг на бюрокрацията: като бивш затворник не му издават паспорт, докато не си намери работа, а без паспорт не го приемат на работа. Затова героят от пиесата възкликва: "Аз искам само парче хартия, но то явно е по-ценно от самия човек". Така от анекдота за измамника възниква историята за човека, оставащ невидим за системата.

Героят от пиесата на драматурга Цукмайер губи чувството си за принадлежност към страната и с горчивина пита: „Къде всъщност е моята родина? В полицейското управление? Или в този документ?“. Накрая той сам се предава на властите и връща всички откраднати пари с една единствена молба - да му издадат паспорт. Пред съда той моли да му облекат същата униформа, благодарение на която е осъществил измамата. А в последната сцена от пиесата дълго се вглежда в огледалото и казва само една дума: „Невероятно!“ - това е неговото прозрение за страшната власт, която хората понякога са склонни да придават на една униформа.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Вилхелм Фогт Капитанът от Кьопеник Германия история обир мит легенда Кьопеник Deutsche Welle обущар
Последвайте ни
Времето ни изненадва: Слънчево утро и мощни бури с градушки след обяд

Времето ни изненадва: Слънчево утро и мощни бури с градушки след обяд

Доналд Тръмп обяви от Версай: Споразумението с Иран е подписано

Доналд Тръмп обяви от Версай: Споразумението с Иран е подписано

18 юни: Вълшебникът на белия лист, който угасна на 24

18 юни: Вълшебникът на белия лист, който угасна на 24

Почина Дейви Чейс, гласът на Лило от анимацията „Лило и Стич

Почина Дейви Чейс, гласът на Лило от анимацията „Лило и Стич"

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Хечбекът В05 на Leapmotor може да се поръчва у нас

Хечбекът В05 на Leapmotor може да се поръчва у нас

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 1 ден
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 1 ден
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 1 ден
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

На второ четене: НС решава за новия дълг от 3,8 млрд. евро

На второ четене: НС решава за новия дълг от 3,8 млрд. евро

България Преди 31 минути

Тези 4 храни помагат да защитите кожата си от слънцето

Тези 4 храни помагат да защитите кожата си от слънцето

Любопитно Преди 51 минути

Въпреки че никоя храна не може да замести слънцезащитния крем, някои храни съдържат антиоксиданти и вещества, които помагат на кожата да устои по-добре на UV лъчението

Тръмп защити споразумението с Иран

Тръмп защити споразумението с Иран

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Това, което не бих искал да видя, е икономическа катастрофа

Стратегическия петролен резерв на САЩ падна до рекордно ниско ниво

Стратегическия петролен резерв на САЩ падна до рекордно ниско ниво

Свят Преди 9 часа

Тръмп използва резерва, за да минимизира щетите от войната с Иран

<p>ЕС може да ограничи защитата на украинските бежанци</p>

Фон дер Лайен: ЕС може да ограничи защитата на украинските бежанци

Свят Преди 10 часа

Предложените мерки биха могли да отнемат статута на защита, от който се ползват мъжете в боеспособна възраст

Кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на скандалния строеж до Марица

Кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на скандалния строеж до Марица

България Преди 10 часа

Експерти на Община Пловдив извършиха редица проверки

<p>Шефът на СДВР с нови разкрития за&nbsp;&bdquo;Калашниците&ldquo;</p>

Пелтеков даде първото си интервю като шеф на СДВР

България Преди 11 часа

„Един от задържаните опита да избяга, но след няколко крачни „Кобра“ го задържа, казва той в Телеграфно подкастът за акцията срещу „Калашниците“

Обрат, България не подкрепя новите санкции срещу Русия

Обрат, България не подкрепя новите санкции срещу Русия

България Преди 11 часа

Георгиев: С какво руският патриарх е важен?

Пожар избухна в квартал в София, димът се вижда от километри

Пожар избухна в квартал в София, димът се вижда от километри

България Преди 12 часа

На място са изпратени два специализирани автомобила

СГС и СРС оставиха шестима от задържаните в "Ботунец" в ареста

СГС и СРС оставиха шестима от задържаните в "Ботунец" в ареста

България Преди 12 часа

Днес Софийската районна прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение за петима души

Разкриха наркооранжерия в квартал на Варна

Разкриха наркооранжерия в квартал на Варна

България Преди 13 часа

В имота са намерени множество растения канабис в напреднал стадий на растеж

Влезе в сила забрана за вноса на руски газ в ЕС

Влезе в сила забрана за вноса на руски газ в ЕС

Свят Преди 14 часа

Документът въвежда поетапно и правно обвързващо премахване на вноса на руски газ

Лидерите на Г-7 дадоха силна подкрепа на Украйна срещу Русия

Лидерите на Г-7 дадоха силна подкрепа на Украйна срещу Русия

Свят Преди 14 часа

С декларацията се подкрепя и дипломатическото споразумение на САЩ за деескалация с Иран,

Приеха на второ четене промени в НПК

Приеха на второ четене промени в НПК

България Преди 15 часа

Предстои депутатите да разгледат второ четене и преходните и заключителните разпоредби от законопроекта

Назначиха и. ф. шеф на българското разузнаване

Назначиха и. ф. шеф на българското разузнаване

България Преди 15 часа

Правителството назначи също така Николай Георгиев Николов за заместник-председател на ДАР

Меган Маркъл и принц Хари

След 4 години изолация: Меган Маркъл се завръща в Англия с Хари и децата

Свят Преди 15 часа

Британският принц Хари ще бъде придружен от съпругата си Меган Маркъл и двете им деца, когато се завърне в Обединеното кралство следващия месец за събития, свързани с игрите Invictus Games

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Спасиха котка, паднала в шахта

sinoptik.bg
1

Нощни пеперуди превзеха Русе

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 18 юни, четвъртък

Edna.bg

Миро разкри тайното си място в Корфу: Ако го намерите, значи островът ви обича

Edna.bg

Хари Кейн разкри ролята на Тухел за успеха срещу Хърватия

Gong.bg

Тухел след успеха над Хърватия: Показахме характер през второто полувреме

Gong.bg

Доналд Тръмп потвърди, че е подписал споразумението с Иран

Nova.bg

От слънчев удар до морски таралежи: Опасностите, за които да внимаваме по време на лятната почивка

Nova.bg